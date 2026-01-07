Live | Sneeuw trekt al over delen van het land, Wegenwacht geeft advies

07:39

Door sneeuw en gladheid beginnen de files in het land snel op te lopen. Na een relatief rustig begin van de spits stond rond 07.30 uur al 322 kilometer file op de grote wegen.

In Brabant lijkt de ochtendspits rond 07.30 uur nog mee te vallen. Op de ANWB Fileservice zijn vooralsnog geen lange files gemeld.

Rijkswaterstaat herhaalt nog eens de oproep om waar mogelijk thuis te werken en niet de weg op te gaan.