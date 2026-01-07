Live | Sneeuw trekt al over delen van het land, Wegenwacht geeft advies
Weer een dag vol sneeuw voor de boeg. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer en mooie sneeuwfoto's uit Brabant.
Liveblog
Zout in de trein van Ab
Ab Donker is blij dat zijn trein rijdt in de omgeving Den Bosch. Al de vloer behoorlijk bezaaid met zout dat naar binnen is gelopen.
NS waarschuwt op station voor minder treinen
Op Eindhoven Centraal waarschuwt de NS reizigers dat er minder treinen rijden. Ook vandaag geldt de winterdienstregeling. Dit betekent dat er minder treinen rijden. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier.
Files lopen op in het land, in Brabant vooralsnog geen lange files
Door sneeuw en gladheid beginnen de files in het land snel op te lopen. Na een relatief rustig begin van de spits stond rond 07.30 uur al 322 kilometer file op de grote wegen.
In Brabant lijkt de ochtendspits rond 07.30 uur nog mee te vallen. Op de ANWB Fileservice zijn vooralsnog geen lange files gemeld.
Rijkswaterstaat herhaalt nog eens de oproep om waar mogelijk thuis te werken en niet de weg op te gaan.
Bergen op Zoom wordt wakker
Dit is hoe Bergen op Zoom deze ochtend wakker wordt. Volgens Yoka Buuron vallen daar zelfs al zachtjes sneeuwvlokken uit de lucht.
Sneeuw trekt al over delen van het land
Vanuit het westen van het land trekt vanochtend zoals verwacht een forse sneeuwzone over het land, richting het oosten. Het gaat enkele uren sneeuwen, verwacht het KNMI.
Code oranje door het winterweer, gladheid en slecht zicht op de weg blijft in Brabant tot 14.00 uur van kracht.
Tekort aan strooizout verwacht in Sint-Michielsgestel
In meerdere gemeenten in Nederland is het strooizout bijna op, waaronder in Sint-Michielsgestel. Die gemeente meldt de komende dagen een tekort te verwachten.
Volgens Sint-Michielsgestel heeft dit ermee te maken dat er in de gemeente extreem veel sneeuw is gevallen. Ook heeft de gemeente minder strooizout gekregen dan besteld door de drukte bij de leverancier.
Met het zout dat beschikbaar is, worden de belangrijkste wegen gestrooid. De gemeente geeft ook aan extra strooizout van buurgemeenten over te kunnen nemen.
De gemeente vraagt inwoners extra voorzichtig te zijn op de weg. 'Onze collega's van wijkbeheer doen er samen met externe aannemers alles aan om de hoofdwegen, routes voor hulpdiensten, wijkontsluitingswegen en fietspaden toch begaanbaar en veilig te houden', meldt Sint-Michielsgestel.
Advies Wegenwacht: laad telefoon op en neem warme jas mee
Er wordt een drukke ochtendspits verwacht door zware sneeuwval. Daarom geldt in bijna het hele land code oranje. Rijkswaterstaat roept daarom mensen op om vandaag thuis te werken.
Als je toch de weg op moet, dan adviseert de Wegenwacht om een warme jas aan te trekken en een opgeladen telefoon mee te nemen. Ook als de rit kort is.
De ANWB raadt mensen aan om op tijd te vertrekken en genoeg afstand te houden in het verkeer.
In Brabant geldt code oranje tussen 08.00 en 14.00 uur. Er gaat wel vijf tot tien centimeter sneeuw vallen.