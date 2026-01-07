Live | Waalwijk sluit sporthallen om sneeuw, voorstellingen afgelast

18:47

In het grootste deel van Nederland is woensdagavond code geel van kracht. De dag begon bijna overal met code oranje, maar door het wegtrekken van sneeuwbuien in oostelijke richting heeft het KNMI afgeschaald. Ook in Brabant is het nu van oranje naar geel gegaan.

Alleen voor de provincies in het oosten en noordoosten (Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) geeft het KNMI nog code oranje af. Daar zijn nog "enkele stevige sneeuwbuien". Ook op andere plaatsen komen nog buien met sneeuw voor, maar vanuit het westen maakt sneeuwval steeds meer plaats voor regen. Code geel blijft daar van kracht wegens gladheid.

Naar verwachting van het KNMI begint heel Nederland donderdag met code geel. Eerder gevallen sneeuw zorgt, vooral op binnenwegen, voor plaatselijke gladheid.