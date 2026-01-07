Live | Waalwijk sluit sporthallen om sneeuw, voorstellingen afgelast
Weer een dag vol sneeuw voor de boeg. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer en mooie sneeuwfoto's uit Brabant.
Liveblog
Van code oranje naar geel
In het grootste deel van Nederland is woensdagavond code geel van kracht. De dag begon bijna overal met code oranje, maar door het wegtrekken van sneeuwbuien in oostelijke richting heeft het KNMI afgeschaald. Ook in Brabant is het nu van oranje naar geel gegaan.
Alleen voor de provincies in het oosten en noordoosten (Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) geeft het KNMI nog code oranje af. Daar zijn nog "enkele stevige sneeuwbuien". Ook op andere plaatsen komen nog buien met sneeuw voor, maar vanuit het westen maakt sneeuwval steeds meer plaats voor regen. Code geel blijft daar van kracht wegens gladheid.
Naar verwachting van het KNMI begint heel Nederland donderdag met code geel. Eerder gevallen sneeuw zorgt, vooral op binnenwegen, voor plaatselijke gladheid.
Zhora (9) uit Veldhoven traint sledehonden: 'Ik wil wereldkampioen worden'
Trappelende poten, strakke lijnen en luid geblaf vullen een bos bij Eindhoven. Tussen de indrukwekkende sporthonden staat de 9-jarige Zhora Donkers uit Veldhoven. Terwijl leeftijdsgenoten naar ballet of hockey gaan, traint zij sledehonden. Deze keer in de Nederlandse sneeuw. Klein van stuk, maar groots van droom: “Ik wil wereldkampioen worden,” zegt ze met volle overtuiging.
Kassencomplex in Waspik deels ingestort door sneeuw op dak
Een groot deel van een kassencomplex aan de Capelseweg in Waspik is woensdagmiddag ingestort. De kassen van een bloemenhandelaar zijn vermoedelijk bezweken in der het gewicht van een dikke laag sneeuw op het dak.
Hoe groot de schade precies is, is nog moeilijk vast te stellen. Vanaf de buitenzijde is de schade niet zichtbaar, omdat de getroffen kassen zich achter de winkel bevinden en tussen andere kassen in liggen.
Waalwijk sluit sporthallen
De gemeente Waalwijk sluit tijdelijk een aantal sportaccommodaties vanwege de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. Deze voorzorgsmaatregel is genomen om de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers te waarborgen.
De constructies van de sporthallen en gymzalen voldoen aan alle eisen en zijn onder normale omstandigheden veilig te gebruiken. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden en de grote hoeveelheid sneeuw en ijs op de daken zakken de daken meer dan gebruikelijk door.
De sporthallen blijven gesloten tot en met vrijdagavond.
ANWB’er Tijn redt gestrande bestuurders
Tilburgse daken dreigen te bezwijken door de sneeuw
Het dak van een bedrijf aan de Gesworenhoekseweg op industrieterrein Vossenberg in Tilburg dreigt woensdagmiddag in te storten. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een dak van in totaal 1000 vierkante meter. Het dak lijkt te bezwijken onder het gewicht van de sneeuw, hierdoor is er een grote scheur ontstaan in een van de muren.
De Praxis in de Reeshof in Tilburg is gesloten omdat er veel sneeuw op het dak ligt. Medewerkers vertrouwden het niet helemaal en hebben aan de bel getrokken. Daarop is besloten om de winkel aan de Brakman uit voorzorg te sluiten.
Voorstelling Simone Kleinsma gaat niet door
De voorstelling van Simone Kleinsma en Paul Groot gaat vanavond niet door in het Speelhuis in Helmond. De voorstelling wordt verplaatst naar maandag 2 februari.
Studenten móéten naar hertentamen
Terwijl bijna heel Nederland woensdag platligt door de sneeuw, moeten studenten van Tilburg University gewoon komen opdagen voor hun hertentamens. Zo ook de zoon van Petra de Bruijn. Hij doet een master in Tilburg, maar woont in Nijmegen en móét komen.
Lees hier het hele verhaal.
Sneeuw of zon?
Mooie plaatjes!
Bussen blijven (bijna allemaal) binnen
In nagenoeg heel Brabant zullen er woensdag geen bussen meer rijden. Alleen in Eindhoven zullen (enkele) bussen de weg op gaan. Vervoerders Bravo en Arriva laten woensdagmiddag weten dat er vandaag geen bussen meer de weg op gaan in heel Brabant. Door de zware sneeuwval en ijsvorming is hiertoe besloten.
Alleen in Eindhoven zal er nog wel gereden worden. Donderdagmorgen wordt (vooralsnog) de normale dienstregeling weer opgestart.
Donderdag en vrijdag geen fysieke lessen bij Fontys
Studenten van Fontys krijgen donderdag en vrijdag geen fysiek onderwijs. De hogeschool heeft besloten om op deze dagen alleen (waar mogelijk) online les te geven. Toetsen die niet digitaal gemaakt kunnen worden, zullen op een later moment worden ingehaald.
Ziekenhuizen in Brabant ervaren weinig problemen door gladheid
Ondanks de gladde wegen ervaren de Brabantse ziekenhuizen vandaag geen extreme hinder van de sneeuwval. De meeste afspraken en operaties gaan gewoon door. Waar mogelijk worden afspraken telefonisch gehouden.
Een woordvoerder van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal laat weten dat patiënten “veelvuldig hun afspraak omzetten naar een telefonische.” Ook het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond laten weten hun patiënten de mogelijkheid te geven tot een telefonisch consult. Volgens een woordvoerder van het Elkerliek lopen door deze mogelijkheid echter wel de wachttijden aan de telefoon erg op, waardoor het "niet lukt om iedereen direct te woord te staan."
Ook is er weinig extra drukte op de spoedeisende hulp vanwege botbreuken of valpartijen. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk kreeg zes patiënten binnen door "verkeersongevallen, letsel aan pols en enkel, de gebruikelijke valpartijen". Een woordvoerder van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven laat weten dat het “wederom wat drukker dan normaal is op de SEH, maar nog altijd goed te behappen.”
Sneeuwreus
Coole patiënt
Lekker langlaufen
Bussen gaan (soms) weer rijden
Vanaf half vier gaan sommige bussen in Brabant weer rijden. Vervoerder Hermes laat weten dat vanaf half vier alleen bussen in Eindhoven volgens een aangepaste dienstregeling gaan rijden. "Deze bussen kunnen dankzij het werk van de gemeente Eindhoven rijden via de schoongemaakte busbanen", zegt Hermes. "In de buitengebieden blijven onze bussen binnen in verband met gladheid. Overige buslijnen én buurtbussen zullen vandaag dan ook niet meer rijden."
Bravo laat weten dat ook vanaf half vier sommige bussen weer de weg op gaan. "De bussen gaan weer rijden als de zware sneeuwval voorbij is en de hoofdwegen sneeuwvrij zijn gemaakt. Naar verwachting zal dit voor Zuidoost-Brabant rond half vier zijn en voor West- en Oost-Brabant rond vier uur. De buurtbussen in heel Brabant gaan helemaal niet meer rijden vandaag."
Arriva houdt de buurtbussen de hele dag binnen. Of die vervoerder nog wel bussen laat rijden vandaag is nog niet bekend.
Geen amateurvoetbal dit weekend
Alle amateurvoetbalwedstrijden die gepland stonden voor zaterdag 10 en zondag 11 januari zijn afgelast. De KNVB heeft dit besluit genomen vanwege de winterse omstandigheden. Eerder werden ook alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdag afgelast.
Het gaat dan om de wedstrijden FC Dordrecht - Helmond Sport, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag.
Annuleringen Eindhoven Airport
Eindhoven Airport waarschuwt reizigers woensdag voor annuleringen en eventuele vertragingen door het winterse weer. Er is voor de hele dag een maximum ingesteld van vier binnenkomende vluchten per uur.
Het aantal annuleringen is nog op twee handen te tellen, maar dit aantal kan volgens een woordvoerder nog oplopen. De ingreep is nodig zodat er genoeg tijd is om telkens de vertrek- en landingsbaan sneeuwvrij te houden. In totaal stonden er woensdag zo'n tachtig vluchten op de planning in Eindhoven.
De KNVB beslist 'de komende dagen' over de andere duels uit de speelronde. Zaterdagavond komt onder meer koploper PSV weer in actie, in een thuisduel met Excelsior.
Busverkeer ligt nog steeds plat in groot deel van Brabant
Wie vandaag met de bus wil reizen, komt waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Vanwege het weer rijden er vooralsnog geen bussen van Arriva in het oosten en westen van Brabant.
Vervoerder Hermes meldt ook dat alle bussen in Zuidoost Brabant binnen blijven tot zeker 14.00 uur. Dan wordt er opnieuw gekeken of de situatie veilig genoeg is om de weg weer op te gaan.
Vanmorgen maakten vervoerders Hermes en Arriva al bekend dat bussen niet rijden. Die situatie is vooralsnog hetzelfde.
Waar valt de meeste sneeuw? Een weerupdate
Dat er een sneeuwstorm door de provincie raast, is duidelijk. “Zo veel sneeuw over het hele land zien we niet vaak", zegt weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza.
Volgens hem wordt het sneeuwen in het westen van Brabant al minder. Al gaat de winterse neerslag in het oosten nog wel een paar uur door.
De stevige zuidenwind maakt dat de gevoelstemperatuur flink onder nul ligt, dus een dikke jas en handschoenen zijn geen overbodige luxe.
Het winterweer houdt de rest van de week aan. Donderdag valt er opnieuw sneeuw en natte sneeuw, vooral in het oosten van de provincie.
Dave legt uit hoe het zit met strooien
Dave Prins van Rijkswaterstaat weet precies hoe de gladheidbestrijding werkt. Zo vertelt hij dat het zout dat wordt gebruikt in Brabant en Limburg uit Egypte en Duitsland komt.
In Brabant zijn ongeveer 250 voertuigen in de weer om te strooien.
27 centimeter sneeuw in Liempde
De laag sneeuw wordt steeds dikker. Zo telt Lieke Spierings al zo'n 27 centimeter in Liempde.
'Langere remweg, nieuw wegdek' op Ringbaan-Noord in Tilburg
Mensen blijven zitten met afval door het weer
In Helmond komen inwoners niet van hun afval af. Tot en met vrijdag haalt afvalinzamelaar Blink geen afval op, meldt de gemeente. Helmond adviseert om het afval van de straat te halen of het naar de milieustraat te brengen. Handig om te weten: bij de Helmondse milieustraat krijg je gratis strooizout.
Ook in Breda worden straten overgeslagen bij de afvalinzameling. Die gemeente laat weten dat zoveel mogelijk wordt meegenomen, maar dat onbegaanbare en gladde wegen worden overgeslagen. 'De vuilniswagens rijden vandaag niet na. Wij komen de volgende vaste ophaaldag graag weer bij je langs', staat op de website.
Gemeente Breda deelt winterse plaatjes
Drukte bij ANWB valt nog mee
Een Omroep Brabant-verslaggever is vandaag op pad met ANWB'er Tijn van den Broek. Hij laat weten dat het vooralsnog rustig is met het aantal meldingen op de weg. Niet alleen in Brabant, maar ook landelijk.
Sneeuwpret op de Vrijthof in Hilvarenbeek
CBR zegt rijexamens voor motor en bromfiets af
De sneeuw heeft ook gevolgen voor rijexamens. Volgens het CBR zijn uit voorzorg ook vandaag geplande rijexamens voor motor en bromfiets afgezegd. Overige examens gaan in principe wél door. Maar: dit kan per regio verschillen. "Ik heb geen zicht op welke CBR-locaties de examens voor auto's zijn afgelast. Dat wordt per locatie en dagdeel bepaald", zegt CBR-voorlichter Nanda Troost.
Zo is er bij de ANWB-rijschool in Eindhoven een streep gegaan door alle examens in die regio. Ook een rijschool uit Halsteren laat weten dat in de regio Bergen op Zoom alle rijexamens zijn afgezegd.
Show van De Bevers gaat niet door vanavond
Er gaat vanavond een streep door de theatervoorstelling 'De Bevers zijn er bijna' van John de Bever. Er stond een show op het programma in theater Het Kruispunt in Barendrecht, maar er moet een nieuwe datum geprikt worden.
De Bevers vinden het niet verantwoord om in met dit weer de show door te laten gaan. "Veiligheid gaat voor alles. Wij hopen u snel te zien", schrijft hij in een bericht op Instagram.
De Bevers zijn dit jaar samen honderd en dat vieren ze met de voorstelling 'De Bevers zijn er bijna'.
Nog geen grote drukte in ziekenhuizen
In ziekenhuizen is het vooralsnog niet al te druk door de gevolgen van de sneeuw. Er komen wel wat meer mensen binnen op de spoedeisende hulp dan op een normale woensdag, maar het is vergelijkbaar met de afgelopen dagen.
Zo kwamen bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vanmorgen ongeveer zeven mensen binnen met een botbreuk. Bij het merendeel kwam dit door de gladheid.
Volgens het ziekenhuis kunnen operaties gewoon doorgaan en zijn er nauwelijks afspraken afgezegd op de polikliniek.
Rijkswaterstaat ziet vrachtwagens stranden op snelwegen
Rijkswaterstaat ziet meerdere vrachtwagens stranden op de snelweg en schiet te hulp. Vrachtwagens staan vast in de sneeuw of kunnen de helling niet op.
Miranda heeft een laag van zo'n 25 centimeter sneeuw in haar tuin
Waar Selime 17 centimeter op haar meetlat had staan in Tilburg, overtreft Miranda dit in haar tuin in Kaatsheuvel. Na dagen van sneeuwval staat bij haar de teller op ongeveer 25 centimeter.
Rijkswaterstaat schiet vrachtwagen op A59 te hulp, rijbaan dicht
Een vrachtauto is in de problemen gekomen door gladheid op de A59 bij Made. Daarom is de rijbaan in de richting van Den Bosch afgesloten. De weg is tussen Terheijden en Made dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.
"Een weginspecteur heeft zijn auto aan de trailer van de vrachtwagen gekoppeld en deze aan de kant getrokken. Het ingesloten verkeer wordt er nu langs geleid", schrijft Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X.
De rijbaan blijft voorlopig wel gesloten voor berging en reparatie van de vangrail. Weggebruikers kunnen het best omrijden vanaf knooppunt Zonzeel via de A16, A58 en A27.
Er komen langzaam meer meldingen binnen bij de ANWB in de regio Eindhoven
Een Omroep Brabant-verslaggever is op pad met ANWB'er Tijn van den Broek. De wegen raken deze ochtend steeds meer besneeuwd. Ondanks het advies om waar mogelijk binnen te blijven, stappen mensen hier en daar toch de auto in. In de regio Eindhoven zijn er nu vijf meldingen gedaan. De wachttijd om een ANWB’er aangewezen te krijgen is nu een halfuur.
Geen bevolkingsonderzoek door het winterweer
Alle borstonderzoeklocaties in Nederland zijn de hele dag gesloten vanwege het weer, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. De organisatie had eerder al bekendgemaakt dat de onderzoekslocaties in elk geval tot 11.00 uur gesloten zouden. Nu laat Bevolkingsonderzoek Nederland weten dat alle onderzoeken voor de opsporing van borstkanker zijn geschrapt.
Selime meet maar liefst 17 centimeter sneeuw!
Selime heeft een meetlat in het pak sneeuw gestopt. Sinds de eerste sneeuwdag is er op die plek in Tilburg maar liefst zeventien centimeter gevallen.
Stilte voor de (sneeuw)storm op het station in Tilburg
Toen deze foto gemaakt werd op het station in Tilburg was het een stilte voor de (sneeuw)storm.
Ook politie Markdal waarschuwt voor code oranje
'Ga alleen de weg op als het noodzakelijk is!', schrijft de politie Markdal, actief in de regio Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De politieauto staat in ieder geval veilig geparkeerd in een iglo. Al is die wel door AI gemaakt.
Geen treinverkeer rond Breda
Er rijdt vanochtend geen treinverkeer rond Breda door meerdere storingen en de winterse weersomstandigheden. Het is niet bekend hoe lang het treinverkeer daar stilligt.
In de rest van de provincie is de NS-winterdienstregeling van kracht. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier. De NS waarschuwt reizigers voor extra reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.
Uitzonderlijk drukke ochtendspits in het land
Ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om waar mogelijk thuis te werken, verloopt de ochtendspits uitzonderlijk druk in het land. Volgens de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat stond er rond 08.00 uur op de grote wegen bijna 600 kilometer file. Dat is het hoogste cijfer in zeker vijf jaar op een woensdagochtend.
De ANWB meldt dat het verkeer zich overal goed aanpast. Mensen rijden uit voorzorg langzaam en houden meer afstand. De sneeuw zorgt nu vooral voor vertraging in de westelijke helft van het land en in het noorden.
Zout in de trein van Ab
Ab Donker is blij dat zijn trein rijdt in de omgeving Den Bosch. Al de vloer behoorlijk bezaaid met zout dat naar binnen is gelopen.
NS waarschuwt op station voor minder treinen
Op Eindhoven Centraal waarschuwt de NS reizigers dat er minder treinen rijden. Ook vandaag geldt de winterdienstregeling. Dit betekent dat er minder treinen rijden. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier.
Files lopen op in het land, in Brabant vooralsnog geen lange files
Door sneeuw en gladheid beginnen de files in het land snel op te lopen. Na een relatief rustig begin van de spits stond rond 07.30 uur al 322 kilometer file op de grote wegen.
In Brabant lijkt de ochtendspits rond 07.30 uur nog mee te vallen. Op de ANWB Fileservice zijn vooralsnog geen lange files gemeld.
Rijkswaterstaat herhaalt nog eens de oproep om waar mogelijk thuis te werken en niet de weg op te gaan.
Bergen op Zoom wordt wakker
Dit is hoe Bergen op Zoom deze ochtend wakker wordt. Volgens Yoka Buuron vallen daar zelfs al zachtjes sneeuwvlokken uit de lucht.
Sneeuw trekt al over delen van het land
Vanuit het westen van het land trekt vanochtend zoals verwacht een forse sneeuwzone over het land, richting het oosten. Het gaat enkele uren sneeuwen, verwacht het KNMI.
Code oranje door het winterweer, gladheid en slecht zicht op de weg blijft in Brabant tot 14.00 uur van kracht.
Tekort aan strooizout verwacht in Sint-Michielsgestel
In meerdere gemeenten in Nederland is het strooizout bijna op, waaronder in Sint-Michielsgestel. Die gemeente meldt de komende dagen een tekort te verwachten.
Volgens Sint-Michielsgestel heeft dit ermee te maken dat er in de gemeente extreem veel sneeuw is gevallen. Ook heeft de gemeente minder strooizout gekregen dan besteld door de drukte bij de leverancier.
Met het zout dat beschikbaar is, worden de belangrijkste wegen gestrooid. De gemeente geeft ook aan extra strooizout van buurgemeenten over te kunnen nemen.
De gemeente vraagt inwoners extra voorzichtig te zijn op de weg. 'Onze collega's van wijkbeheer doen er samen met externe aannemers alles aan om de hoofdwegen, routes voor hulpdiensten, wijkontsluitingswegen en fietspaden toch begaanbaar en veilig te houden', meldt Sint-Michielsgestel.
Advies Wegenwacht: laad telefoon op en neem warme jas mee
Er wordt een drukke ochtendspits verwacht door zware sneeuwval. Daarom geldt in bijna het hele land code oranje. Rijkswaterstaat roept daarom mensen op om vandaag thuis te werken.
Als je toch de weg op moet, dan adviseert de Wegenwacht om een warme jas aan te trekken en een opgeladen telefoon mee te nemen. Ook als de rit kort is.
De ANWB raadt mensen aan om op tijd te vertrekken en genoeg afstand te houden in het verkeer.
In Brabant geldt code oranje tussen 08.00 en 14.00 uur. Er gaat wel vijf tot tien centimeter sneeuw vallen.