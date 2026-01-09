Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto belandt bovenop vangrail bij A58 Sint Willebrord

Vandaag om 05:37
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:37

Auto belandt bovenop vangrail bij A58 Sint Willebrord

Een auto is donderdagavond bij de oprit van de A58 bij Sint Willebrord bovenop de vangrail tot stilstand gekomen. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

