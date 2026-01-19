112-nieuws: Geparkeerde auto gaat in vlammen op in Heesch • Mercedes brandt uit in Den Bosch, mogelijk aangestoken

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:05 Geparkeerde auto gaat in vlammen op in Heesch Een geparkeerde auto is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan aan de Binnenweg in Heesch. De brand brak rond kwart over twee uit. Lees verder

05:47 Mercedes brandt uit in Den Bosch, mogelijk aangestoken Een auto in de nacht van zondag op maandag in Den Bosch in vlammen opgegaan. De brand brak rond half één ’s nachts uit aan de Klokkenlaan. Lees verder