Politieonderzoek naar aanrijding motoragenten op A2: weg urenlang dicht

De A2 bij Eindhoven gaat woensdagavond dicht voor politieonderzoek. Het gaat om een onderzoek naar de achtervolging van een autodief waarbij in oktober vorig jaar twee motoragenten zwaargewond raakten. Op de weg zal een remproef worden uitgevoerd met de auto waarin de verdachte destijds reed.

Achtervolging op snelweg Op woensdagavond 29 oktober ging het gruwelijk mis op de A2 ter hoogte van knooppunt Batadorp. Een achtervolging van een autodief, die begon in Geldrop, eindigde in een crash.

Weggebruikers vanuit Maastricht, Venlo en Antwerpen kunnen gebruikmaken van de parallelrijbaan (N2) ter hoogte van knooppunt Leenderheide en De Hogt.

De snelweg zal in noordelijke richting van woensdagavond acht uur tot twee uur in de nacht dicht zijn.

De politie achtervolgde de man die reed in een gestolen auto met Duits kenteken. Hij was eerder in Geldrop opgemerkt. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder twee motoragenten en twee politiewagens aan bij knooppunt Batadorp op de A2. Twee motoragenten raakten hierbij zwaargewond. Zij verkeerden buiten levensgevaar, maar konden maanden na het ongeluk nog niet lopen.

Aanhouding in België

De gestolen auto werd later op de avond gevonden in een woonwijk in Best. De voortvluchtige bestuurder parkeerde de auto daar in alle rust en ging er te voet vandoor.

Hij bleef voortvluchtig en werd uiteindelijk op donderdag 13 november opgepakt in het Belgische Turnhout. Na zijn arrestatie werd hij overgeleverd vanuit België aan Nederland.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag, het stelen van een auto, het veroorzaken van een ongeval met letsel en het doorrijden na een aanrijding.