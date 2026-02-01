Advertentie
112-nieuws: Ravage in straat Kaatsheuvel na wilde rit, auto's en woningen geramd • Brandje in appartement door vergeten pan op vuur
Gisteren om 21:45
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
21:45
Ravage in straat Kaatsheuvel na wilde rit, auto's en woningen geramd
Een automobilist heeft zondagavond in de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel flinke schade aangericht. Hij verloor de macht over het stuur en botste tegen twee geparkeerde auto's aan. Vervolgens kwam de auto op de stoep terecht en ramde hij ook nog drie huizen.
19:50
Brandje in appartement door vergeten pan op vuur
In een bovenwoning aan de Hoefakker in Oosterhout heeft zondagavond een brandje gewoed. De bewoner van het appartement is ter controle in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
18:30
Omgekomen man (24) reed in leenauto, eigenaar schadebedrijf in shock
De 24-jarige man die zaterdagavond om het leven kwam bij een zwaar ongeluk in Uden, reed in een leenauto van een schadebedrijf uit Oss. Eigenaar Joop Blok van Blok & Boeije Schadeherstel herkende zijn bedrijfsnaam op foto’s van het ongeluk en schrok zich kapot. “We hebben deze week nog met die jongen staan praten. Zo jong, het grijpt me echt aan.”
15:45
Automobilist rijdt tegen vangrail
Op de A67 bij Asten is een automobilist ter hoogte van het benzinestation tegen de vangrail gereden. De auto kwam daarna een paar meter verder tot stilstand.
09:58
Auto aan gruzelementen na botsing op boom in Deurne
Een auto is zondagochtend op een boom gebotst bij Deurne. Het ging mis op de afrit naar het centrum van het dorp.
09:16
Auto belandt in sloot in Galder
Een auto is zondagochtend op de Galderseweg bij Galder van de weg geraakt en in de greppel beland. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk.
07:13
Brand verwoest auto op carpoolplaats in Veghel
Een geparkeerde auto op een carpoolplaats aan de Driehuizen in Veghel ging zaterdagnacht in vlammen op. Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt door een taxichauffeur.
06:43
Auto total loss na crash, bestuurder onder invloed
Een auto is zaterdagnacht total loss geraakt bij een crash in Prinsenbeek. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij moest zijn rijbewijs meteen inleveren.
06:29
Hardrijders gestopt op A2, een van hen moet rijbewijs direct inleveren
Een 25-jarige automobilist uit Rosmalen moest zaterdagnacht direct zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Oost-Brabant. Die zag hem bijna 60 kilometer per uur sneller dan is toegestaan rijden over de A2 bij Vught.
06:20
Onder invloed, zonder geldig rijbewijs en te snel: automobilist aangehouden
Een 27-jarige automobilist is zaterdagnacht aangehouden op de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van ruim 145 kilometer per uur over de weg scheuren. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
06:07
Meerdere rijbewijzen in beslag genomen bij grootschalige verkeerscontrole
Bij een grote verkeerscontrole op en rond de A2 tussen Eindhoven en het Limburgse Echt zijn vrijdagavond en -nacht meerdere rijbewijzen in beslag genomen. Veel automobilisten reden te hard. Verder bleken meerdere bestuurders onder invloed achter het stuur te zitten.
05:42
Auto crasht en botst op boom in De Moer, bestuurster gewond
Een auto botste zaterdag rond middernacht op een boom naast de Middelstraat in De Moer. De bestuurster raakte gewond, maar kon wel zelf uit de auto stappen.
