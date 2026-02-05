Joey E. (31) misbruikte tientallen jonge meisjes, jaren cel en tbs geëist

Tegen Joey E. (31) uit Vlijmen is donderdag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist voor het misbruiken van dertig meisjes van negen tot vijftien jaar en het opslaan van hun naaktbeelden. E. bekende al het online misbruik, maar ontkende fysiek contact met de meisjes, ondanks hun aangiftes.

Joey E. bleek een a-typische zedenverdachte. In de rechtbank in Den Bosch sprak hij openlijk en spaarde zichzelf niet. Hij zei opgelucht te zijn dat meisjes aangifte hadden gedaan “om mij te stoppen”. Huilend voegde hij toe: “Anders weet ik niet hoe het met mij was afgelopen.”

Online misbruik en naaktbeelden

Hij bekende dat hij dertien meisjes online misbruikte en van vijftien meisjes naaktfoto’s opsloeg. Maar hij ontkende fysiek contact met twee meisjes die hij via de jeugdbrandweer had leren kennen. Ondanks hun aangiftes zei hij dat het bij zoenen was gebleven.



In de zaal werd daar anders over gedacht, getuige het gemompel en het spreekrecht van de toen heel jonge slachtoffers sprak boekdelen: Joey E. heeft hun leven tot een hel gemaakt en daar hebben ze nog steeds last van. Heel dapper was dat een van de meisjes naast Joey ging zitten en hem recht aankeek terwijl ze hem vertelde dat wat ‘hij gedaan had, echt niet okay was’. Een flink deel van de slachtoffers en hun familie was niet in de zaal aanwezig, maar volgde de zaak via een videoververbinding in de rechtbank in Eindhoven.

Zo werkte hij

Joey E. begon in 2015 meisjes te benaderen via Snapchat, TikTok en andere sociale media. Net als in andere grote online misbruikzaken, zoals die van Gianni de W., Mohamed B., Mels van B. en bijvoorbeeld Fred K., deed hij zich voor als leeftijdsgenoot, begon hij over seks en dwong hij meisjes naaktfoto’s te sturen. Daarna eiste hij meer beelden en dreigde met openbaar maken als ze weigerden. Hij werd gepakt toen een meisje deze dreigementen aan haar moeder liet zien.



Fysiek contact via jeugdbrandweer

Bij twee meisjes die hij echt ontmoette via de jeugdbrandweer ging het anders. Een meisje van 14 noemde hij zijn vriendinnetje en sprak over een relatie, terwijl hij zelf 22 was. Pas jaren later deed het meisje aangifte van seksuele handelingen. Hij bleef ontkennen. Ook bij een ander meisje dat fysiek contact had gehad, zei hij dat het bij zoenen was gebleven.

De rechter vroeg hoe dat kon, gezien zijn focus op seks online. Hij antwoordde: “Klopt, verder dan zoenen ging ik niet. Ik durf niet zoveel qua seks, online had ik die schaamte niet. Dat is een groot probleem voor mij.”