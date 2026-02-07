112-nieuws: Fietsster gewond bij botsing op rotonde Roosendaal • Auto belandt in water in Tilburg, bestuurder kan er zelf uit komen

05:45

Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een crash in de Marconilaan in Eindhoven. De auto waarin hij zat, brandde volledig uit. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder al uit de auto. Of deze eruit geslingerd is of dat hij werd bevrijd door mensen in de buurt is niet helemaal duidelijk.

