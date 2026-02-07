Advertentie
112-nieuws: Fietsster gewond bij botsing op rotonde Roosendaal • Auto belandt in water in Tilburg, bestuurder kan er zelf uit komen
Vandaag om 12:00
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.
Liveblog
12:00
Fietsster gewond bij botsing op rotonde Roosendaal
Een fietsster is zaterdagochtend gewond geraakt op de rotonde in de President Kennedylaan in Roosendaal. De fietsster kwam daar in botsing met een auto.
10:29
Auto belandt in water in Tilburg, bestuurder kan er zelf uit komen
Een man belandde zaterdagochtend met zijn auto in het water naast de Hoevense Kanaaldijk in Tilburg. Hulpdiensten rukten daarop massaal uit.
09:55
Voorbijganger haalt man uit gecrashte auto, slachtoffer niet onder invloed
De automobilist die vrijdagnacht zwaargewond raakte bij een crash met zijn auto in de Marconilaan in Eindhoven was niet onder invloed van verdovende middelen. Dat laat een woordvoerster van de politie zaterdagochtend weten. De auto waarin het slachtoffer zat, brandde volledig uit.
08:48
Automobilist onder invloed rijdt boom uit de grond in Rijen
Een automobilist reed zaterdagochtend rond halfacht een boom uit de grond in een bocht in de Mary Zeldenrustlaan in Rijen. Het ging mis toen de bestuurder de macht over het stuur verloor.
08:28
Brand verwoest auto in Breda
Een auto brandde zaterdagochtend vroeg uit aan de De Hamstraat in Breda. Het vuur werd rond zeven uur ontdekt.
06:19
Automobilist crasht in Veghel, bestuurder blijkt onder invloed
Een auto crashte vrijdagnacht op de Doornhoek in Veghel. De bestuurder bleek onder invloed.
06:11
Brand verwoest pick-up in Drunen, camerabeelden tonen opzet
Een pick-up aan de Schubertstraat in Drunen is vrijdagnacht door brand verwoest. Buurtbewoners ontdekten rond kwart voor twaalf vlammen aan de zijkant van de auto, bij de benzinedop, en waarschuwden de brandweer.
05:45
Automobilist zwaargewond na crash in Eindhoven, weg bezaaid met brokstukken
Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een crash in de Marconilaan in Eindhoven. De auto waarin hij zat, brandde volledig uit. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder al uit de auto. Of deze eruit geslingerd is of dat hij werd bevrijd door mensen in de buurt is niet helemaal duidelijk.
