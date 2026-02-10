Bekende Budelnaar staat naast Jordy in Fijnfisjenie Café: 'Buitenkansje'

Jordy Graat krijgt in het Fijnfisjenie Café hulp van nieuwe presentatoren. Een aantal bekende stamgasten neemt van zaterdag tot en met dinsdag samen met Jordy de presentatie van de gezelligste carnavalskroeg van onze provincie op zich. Eén van die nieuwe gezichten is Boy Jansen. Op zondag 15 februari maken Boy en Jordy er samen één groot feest van.

Waar Boy jarenlang in de ton stond tijdens carnaval, beleeft hij het feestje dit jaar op een heel andere manier. Als adjudant trekt hij samen met goede vriend en prins Addie Compen de kar in het Budels carnaval. De twee staan regelmatig samen op het podium onder de naam 'JanseDeCoomp'. Als alterego's Tilly en Bets trekken ze heel Brabant door. Ze zijn sinds januari wekelijks te zien bij Omroep Brabant in de serie 'De weg naar drie veren', waar ze gevolgd worden in hun weg naar carnaval. De afgelopen twaalf jaar stond Christel de Laat naast Jordy als presentatrice van het Fijnfisjenie Café bij Omroep Brabant. Vanaf dit jaar is ze er niet meer bij, ze wil meer tijd vrijmaken voor haar familie, al viel de keuze haar zwaar.

"Het is maar één keer per jaar carnaval, rusten doen we daarna wel."

Het Fijnfisjenie Café kent geen geheimen voor Boy. Hij was al een aantal keer te gast. "Het is altijd erg gezellig, dus een dagje presenteren was een buitenkansje", zegt Boy over zijn rol als stamgast. Hoewel live presenteren op televisie nieuw voor hem is, zal hij niet wakker liggen van de zenuwen. "Het is weer een nieuwe uitdaging. Ik laat het gewoon gebeuren en heb er vooral heel veel zin in." Boy won in 2019 de felbegeerde Zilveren Narrenkap bij het Keiebijters Kletstoernooi. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn tonproaterscarrière, maar we kunnen er zeker van zijn dat tonproaten in de uitzending van zondag gewoon voorbij komt. "Daar ligt mijn achtergrond dus daar gaan mensen zeker iets van terugzien. Ook de serie 'De weg naar drie veren' komt voorbij. Verder is er vooral veel ruimte voor gezellige praat, geintjes en heel veel lol."

"Ik heb horen zeggen dat Tilly en Bets ook op visite komen."

In aanloop naar carnaval maakten Boy en Addie een speciaal carnavalsliedje: 'Laat Het Klinken'. "Die ga je zeker horen. Én ik heb ergens gehoord dat Tilly en Bets ook op visite komen", glimlacht Boy, die vorig jaar werd uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat. Het Fijnfisjenie Café paste precies in het bomvolle programma van de adjudant. "In Budel heb je als Prins en Adjudant op zondag een vrije dag, waarop je zelf mag beslissen wat je wil gaan doen. Dat wordt voor mij het Fijnfisjenie Café." Nog even geen rust dus, maar dat is voor hem geen probleem. "Het is maar één keer per jaar carnaval, rusten doen we daarna wel." De Budelnaar kijkt uit naar het gezelligste feestje van het jaar. "Ik heb jarenlang best veel gemist aan carnaval omdat ik in de ton stond. Nu ben ik weer volledig terug in het dorp, en vind ik het vooral heel gezellig om iedereen te zien. Het ons-kent-ons gevoel, samen een biertje drinken en gezellige gesprekken voeren. Dat vind ik het mooiste."