112-nieuws: Onrust in Eindhoven: na steekpartij ook melding van vuurwapen in flat • Ernstig ongeluk met meerdere auto's op N279 bij Veghel, diverse gewonden

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

21:38 Onrust in Eindhoven: na steekpartij ook melding van vuurwapen in flat Nog geen uur na een steekpartij moest de politie vrijdagavond opnieuw in actie komen in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Op korte afstand van het eerdere geweldsincident kwam een melding binnen van een mogelijk vuurwapen in een flat aan de Urkhovenseweg. Lees verder

20:47 Ernstig ongeluk met meerdere auto's op N279 bij Veghel, diverse gewonden Op de N279 tussen Veghel en Keldonk is woensdagavond rond acht uur een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere auto's knalden op elkaar en verschillende mensen raakten gewond. Lees verder

20:01 Gewonde bij steekpartij in Eindhoven Op de Haagbeemd in Eindhoven is woensdagavond een steekpartij geweest. Een man is daarbij gewond geraakt aan zijn been. Lees verder

18:16 Bereiden avondeten gaat niet goed, keukenbrand in Waalwijk In een woning aan De Markt in Waalwijk is woensdag rond halfzes brand ontstaan in de keuken van een woning. De afzuigkap vatte vlam. De bewoonster liep een brandwond op aan haar hand. Lees verder

17:50 Flinke ravage nadat twee auto's op elkaar botsen in Etten-Leur Twee auto's zijn woensdagmiddag hard op elkaar gebotst op de Nijverheidseweg in Etten-Leur. De ravage is groot, maar niemand raakte gewond. Lees verder

17:43 Kop-staartbotsing bij Zeeland zorgt voor verkeershinder Een auto is woensdagmiddag achterop een bestelbus gebotst op de Volkelseweg in Zeeland. Er raakte niemand gewond, maar wel zorgde het ongeluk voor veel verkeershinder. Lees verder

17:33 Vrachtwagen knalt in vangrail op A2, herstelwerkzaamheden duren hele nacht Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Boxtel is op de snelweg richting Den Bosch woensdag vanaf half zes een rijstrook afgesloten. Een kwartier later was de vertraging al meer dan een uur. Lees verder

16:36 Vrouw onzedelijk betast door man in Tilburg Een vrouw is op 18 januari onzedelijk betast door een man in de Willem II-straat. De politie maakt dit woensdag bekend, omdat ze wil weten of er meer slachtoffers zijn. Lees verder

16:21 Auto knalt tegen boom op Boekelsedijk in Zeeland, twee gewonden Een auto is woensdagmiddag rond drie uur tegen een boom gereden op de Boekelsedijk in Zeeland. Bij het ongeluk raakten de twee inzittenden van de auto gewond. Lees verder

15:42 Geldwagen gestrand met pech op busstrook N261 Een geldwagen is woensdag met pech op een busstrook gestrand van de N261 bij Waalwijk. De politie zorgde voor de beveiliging van de wagen. Lees verder

15:21 Thijs zag auto luifel rammen en belde 112 Een enorme ravage in de Waardakker in Breda woensdagochtend. Een oudere man wilde inparkeren voor een bezoekje aan de fysiotherapeut maar drukte per ongeluk op het gaspedaal. Het gevolg: twee beschadigde auto's, een aantal uit de grond gereden paaltjes en een ingestorte luifel. Lees verder

15:17 Vrouw uit water gehaald door omstanders in Aarle-Rixtel Een vrouw is woensdagmiddag in het water beland aan Het Laar in Aarle-Rixtel. Ze werd met hulp van omstanders uit het water gehaald, meldt de politie. Lees verder

13:32 Man (41) overleden nadat hij uit auto wordt geslingerd en in sloot belandt Een 41-jarige man is woensdagochtend overleden nadat hij te water raakte bij een ongeluk aan de Moerdijkseweg in Terheijden. De auto raakte van de weg en belandde in een weiland. Lees verder

13:12 Ruim 300 xtc-pillen en wapens gevonden in huis in Tilburg In een huis aan het Minderbroederspad in Tilburg heeft de politie dinsdagavond een flinke hoeveelheid drugs en verboden wapens in beslag genomen. Agenten deden een inval in het huis na tips over drugshandel. Lees verder

12:04 Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Roosendaal Een scooterrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruising in Roosendaal. De vrouw reed op haar scooter op de kruising van de Wouwseweg met de Sint Theresiastraat. Lees verder

10:32 Auto raakt van de weg en eindigt in de sloot bij Rosmalen Op de Empelsehoefweg tussen Empel en Rosmalen is woensdagochtend een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Lees verder

09:25 Auto knalt tegen pilaar in Breda: luifel komt naar beneden Een auto heeft woensdagochtend voor een ravage gezorgd op de Waardakker in Breda. De wagen reed op het voetpad en raakte andere auto's, paaltjes en kliko's. Door de ravage stortte ook een luifel, die vastzit aan een paar winkels, naar beneden. Lees verder

07:39 A59 urenlang dicht door brandende trailer, Poolse chauffeur voorkomt erger Op de A59 bij Waalwijk is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen die balen textiel vervoerde. De weg was daarom sinds half acht urenlang dicht richting Breda. Om elf uur ging een rijstrook van de weg weer open. Lees verder

06:02 Twee auto's in vlammen op parkeerplaats in Geldrop, brand is aangestoken Twee auto's zijn dinsdagnacht verloren gegaan door autobrand op een parkeerplaats aan De Bleekvelden in Geldrop. Het vuur is aangestoken. Lees verder