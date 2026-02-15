112-nieuws: Man betast vrouwen, plast op straat en in politiebus en bijt agent • Fatbikedief betrapt door eigenaar van fiets, verdachte komt goed weg

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:33 Man betast vrouwen, plast op straat en in politiebus en bijt agent Een 38-jarige man veroorzaakte aan het begin van de zaterdagavond flink wat overlast in het centrum van Breda. Getuigen meldden bij de politie dat de man prullenbakken had vernield, borden omver had getrokken en dames had betast die daar niet van gediend waren. Lees verder

10:58 Fatbikedief betrapt door eigenaar van fiets, verdachte komt goed weg Een fietsendief is zondagochtend in de omgeving van Tilburg aangehouden door agenten van Politie Groene Beemden. De eigenaar van de fatbike zag de verdachte zelf op de fatbike fietsen en belde de politie. De fatbike was een dag eerder gestolen. Lees verder

10:49 Jongen (17) bedreigt agent met mes in Heerle Een politieagent in Heerle is zaterdagavond door een 17-jarige jongen uit dat dorp bedreigd met een mes. Dat gebeurde rond elf uur ’s avonds aan de Esdoornstraat. Lees verder

10:39 Automobilist ramt huis in Zundert: ‘Bewoner schrok zich een ongeluk’ Een man heeft zaterdagavond op hoge snelheid met zijn auto een huis geramd aan de Achtmaalseweg in Zundert. Dit gebeurde rond tien uur. “De bewoner schrok zich een ongeluk”, laat de politie weten. Lees verder

09:05 Dronken automobilist crasht en ramt verkeersbord in Sint-Oedenrode Een automobilist is zondagochtend aangehouden na een crash op de Oostelijke Randweg in Sint-Oedenrode. De auto waarin hij met nog twee mensen zat, schoot in een bocht rechtdoor. De auto ramde een verkeersbord en kwam in de berm tot stilstand. Lees verder

06:52 Veel rook bij brand bijgebouw in Veghel In een bijgebouw aan de Zuidkade in Veghel brak zaterdagnacht brand uit. Het vuur werd rond halfvijf ontdekt. Lees verder

06:17 Dronken automobiliste rijdt fietser (18) aan in Eindhoven en gaat ervandoor Een 18-jarige fietser uit Nuenen is zaterdagnacht in Eindhoven geschept door een automobiliste. Dit gebeurde rond kwart voor vijf 's nachts op een kruising waar de Eisenhowerlaan overgaat in de A270. Lees verder