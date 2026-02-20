Trainers staan onder zware druk: 'Lag 's nachts weleens te piekeren'

Het kwam vorig jaar al naar voren in een rapport van Coaches Betaald Voetbal (CBV): de werkdruk bij veel hoofdtrainers in het profvoetbal is hoog. Ook dit seizoen is er niet alleen in de Eredivisie, maar ook in de Keuken Kampioen Divisie veel kritiek op trainers. Is het vak eigenlijk wel leuk? “Als het slecht gaat, hakken ze je kop eraf”, zegt Willem II-trainer John Stegeman.

Want John Stegeman weet hoe het is om onder druk te werken. Willem II staat op een teleurstellende zesde plek in de Eerse Divisie en iedere week is er online of in het stadion kritiek op de trainer. “Als het goed gaat, krijg je als eindverantwoordelijke een veer in je reet. Maar als het slecht gaat, hakken ze je kop eraf. Dat is het leven van een trainer tegenwoordig. Of ik er last van heb? Ik ben natuurlijk ook gewoon een mens.” Stegeman beseft wel dat druk hoort bij het trainersvak. Druk die hij zichzelf ook oplegt. “We willen de play-offs halen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat met dit elftal kunnen, al hebben we wel te maken met de afwezigheid van meerdere kwaliteitsspelers. Als de play-offs binnen is, dan gaan we met elkaar zitten hoe het gaat en hoe we ervoor staan.”

"Toeschouwers weten nooit het hele verhaal."

FC Den Bosch maakte deze week bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van trainer Ulrich Landvreugd. Op sociale media stroomden tientallen reacties van supporters binnen die blij zijn dat de Amsterdammer vertrekt. Bij de laatste wedstrijden waren er in Stadion de Vliert ook fans die om zijn vertrek riepen.

“De samenwerking met het publiek is altijd goed geweest, een twaalfde man voor ons”, zei Landvreugd na de 2-1 overwinning op FC Eindhoven afgelopen donderdag. “Er zongen wel een paar mensen iets over mij. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ik kan er weinig mee.” Landvreugd vindt de kritiek weleens frustrerend. “Toeschouwers weten nooit het hele verhaal waarom ik iemand wel of niet opstel. Je hebt bijvoorbeeld te maken met spelers die niet helemaal fit zijn. Als ik iedereen in het stadion keuzes laten maken, krijgen we 5000 verschillende meningen. Ik probeer, altijd samen met de rest van de staf, zo goed mogelijke keuzes te maken.”

"Dan was ik heel de avond verdrietig of lag ik 's nachts te piekeren."

FC Eindhoven maakte donderdag bekend dat trainer Maurice Verberne niet meer terug hoeft te keren. Vanwege een beenbreuk nam Jan Poortvliet de taken over en dat blijft hij doen tot het einde van het seizoen. Met zijn 70 jaar is de oud-international wel wat gewend in de voetballerij. “Er zijn momenten geweest dat ik het niet meer leuk vond. Dan was ik heel de avond verdrietig of lag ik ’s nachts te piekeren. Maar bij mij werkt het zo dat als ik de volgende ochtend opsta, ik weer vol energie aan de bak ga.” De druk vindt hij ook een van de interessante punten waarom hij nog steeds trainer is. “Je wil niet met je team het lelijke eendje van de competitie zijn, maar volwaardig meedoen. Juist de momenten dat het goed gaat en je dingen ziet die je graag wil zien, dat maakt het het mooiste.”

Sander Duits, trainer van RKC Waalwijk (foto: ANP).

Technisch directeur Bernard Schuiteman van RKC Waalwijk durfde voor aanvang van het seizoen het woord Eredivisie in de mond te nemen. Met een negende plek valt het vooralsnog tegen en dus is er kritiek op Schuiteman en trainer Sander Duits. Laatstgenoemde blijft positief. “We halen vooral ons vertrouwen uit momenten waarop we lieten zien hoe goed we kunnen voetballen. Onze doelstelling van play-offs is realistisch, het leeft bij iedereen. Daar gaan we met z’n allen voor.” Ontevreden supporters

Een club waar het ook onrustig is, isHelmond Sport. Naast dat het op sportief vlak tegenvalt, zijn er grote zorgen vanwege de financiële problemen. De clubleiding gaat hierover in gesprek met supporters. Ook bij laagvlieger TOP Oss zijn supporters ontevreden. De clubleiding spreekt al jaren over professionalisering, maar op het veld is daar weinig van te merken. Trainer Sjors Ultee hoopte mee te kunnen doen om een periodetitel of plek in het linkerrijtje, maar de huidige achttiende plek geeft aan dat het vooralsnog woorden zijn en geen daden.