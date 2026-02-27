Van olielampje tot skelet: dit lag allemaal in de Brabantse bodem

Archeologen vonden deze week in Boerdonk de resten van een boerenerf uit de middeleeuwen. Het is zeker niet de eerste keer dat er iets bijzonders in de Brabantse bodem wordt ontdekt. Van een Romeins olielampje tot eeuwenoude skeletten: dit werd de afgelopen jaren allemaal gevonden.

1. Het grootste Romeinse grafveld van Brabant

In Cuijk schreven archeologen afgelopen september geschiedenis. Op het oude Nutricitaterrein werd het grootste Romeinse grafveld van Brabant gevonden. Onderzoekers telden ruim zeventig graven en in elk graf lag ook een bijzonder voorwerp. De spulletjes waren bedoeld als eerbetoon die mensen mee kregen voor de reis naar het hiernamaals. Onderzoekers vonden bijvoorbeeld munten, complete vazen en één topstuk: een olielampje, mooi versierd en volledig intact. Da's knap, want het lampje komt uit de tweede eeuw na Christus.

De vondsten in Cuijk, met in het midden het olielampje (foto: Tom Berkers).

2. Een 'uniek inkijkje in het verleden' van Kasteren

Twee amateurarcheologen vonden in september negen Romeinse munten in Kasteren (Liempde). Ze meldden dit bij de gemeente Boxtel, die het zo bijzonder vond dat het terrein meteen door professionals werd onderzocht.

En ook zij hadden beet: in december werden nog een bronzen en een zilveren munt gevonden. De meeste munten zijn van vóór het Romeinse keizerrijk en dus onleesbaar. Een uitzondering is de zilveren munt, die uitzonderlijk goed bewaard is gebleven.

Mensen tijdens de ontdekking van de Romeinse munt (foto: gemeente Boxtel).

3. Prehistorische kano bij basisschool in Esch

Een prehistorische boomstamkano vind je ook niet elke dag. In oktober 2024 ontdekten archeologen de unieke vondst vlakbij een basisschool in Esch. Dat de kano alleen al herkenbaar was, is een wonder: hout rot normaal gesproken weg. De oudste boomstamkano die in Nederland is gevonden, is tienduizend jaar oud en werd ontdekt in Drenthe. De kano in Esch komt waarschijnlijk uit de IJzertijd (700 tot 12 voor Christus), wat minder lang geleden is.

De boomstamkano in Esch (foto: Johan Verspray)

4. Eeuwenoude skeletten ontdekt in Vught

Geen kano of munten, maar een wat lugubere vondst in Vught. Daar vonden archeologen in januari 2019 eeuwenoude skeletten, waarvan sommige nog goed intact waren. Op de plek van de vondst stond lange tijd een kerk. Waarschijnlijk was dus het toenmalige kerkhof opgegraven. Onderzoekers vonden tussen de tien en twintig graven. Het was niet duidelijk uit welk jaar de lichamen precies kwamen.

Menselijke resten gevonden in Vught (foto: Jan Peels)

5. Vestigingswerk uit Tachtigjarig oorlog gevonden in Eindhoven

Ben je aan het werken aan de straat, doe je opeens een archeologische ontdekking. Het overkwam straatwerkers in juni 2021 in Eindhoven. Onder de Grote Berg werden vestingwerken ontdekt, oftewel bouwwerken die werden gebruikt om de stad vroeger te verdedigen. Vanaf de middeleeuwen lagen er twee grachten om Eindhoven. Waarschijnlijk was het gevonden stuk een deel van de buitenste gracht.