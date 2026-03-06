Tientallen meisjes misbruikt: jeugdbrandweerleider krijgt vijf jaar en tbs

Joey E. (31) uit Vlijmen is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het misbruiken en afpersen van meisjes van negen tot zestien jaar. Dat maakte de rechtbank in Den Bosch vrijdag bekend. Jeugdbrandweerleider E. deed zich voor als leeftijdsgenootje en als hij eenmaal naaktbeelden had van een meisje, dan bleef hij haar daarmee afpersen.

In totaal ging het om bijna dertig meisjes die online met Joey E. te maken kregen. Eén meisje heeft hij ook fysiek misbruikt vanaf haar veertiende, oordeelde de rechtbank. Met haar had de jeugdbrandweerleider een soort van relatie en meerdere keren seks. Joey E. bleek tijdens de zitting een a-typische zedenverdachte. Hij sprak openlijk over zijn daden en spaarde zichzelf niet. Hij zei opgelucht te zijn dat meisjes aangifte hadden gedaan 'om mij te stoppen'. Huilend voegde hij toe: “Anders weet ik niet hoe het met mij was afgelopen.” Hij bekende dat hij dertien meisjes online misbruikte en van vijftien meisjes naaktfoto’s opsloeg. Maar hij ontkende fysiek contact met twee meisjes die hij via de jeugdbrandweer had leren kennen. Ondanks hun aangiftes zei hij dat het bij zoenen was gebleven. Joey E. begon in 2015 meisjes te benaderen via Snapchat, TikTok en andere sociale media. Net als in andere grote online misbruikzaken, zoals die van Gianni de W., Mohamed B., Fred K. en onlangs Kevin B., deed hij zich voor als leeftijdsgenoot, begon hij over seks en dwong hij meisjes naaktfoto’s te sturen. Daarna eiste hij meer beelden en dreigde met openbaar maken als ze weigerden. Hij werd gepakt toen een meisje deze dreigementen aan haar moeder liet zien.

Bij twee meisjes die hij echt ontmoette via de jeugdbrandweer ging het anders. Het meisje van 14 noemde hij zijn vriendinnetje en hij sprak over een relatie, terwijl hij zelf 22 was. Pas jaren later deed het meisje aangifte van seksuele handelingen. Hij bleef ontkennen. Ook bij een ander meisje dat fysiek contact had gehad, zei hij dat het bij zoenen was gebleven. Voor de tweede zaak was te weinig bewijs om tot een veroordeling te komen. Joey E. was tijdens de zitting heel emotioneel over zijn eigen tekortkomingen. De rechter vroeg zich af of hij zijn fouten erger vond dan het misbruiken van de meisjes. Joey zei dat hij dat ook erg vindt, maar gaf toe dat hij zichzelf niet goed begrijpt.

