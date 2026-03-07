112-nieuws: Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op crossbaan in Lierop • Motorrijder valt in Heerle

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

15:25 Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op crossbaan in Lierop Op een crossbaan in Lierop is zaterdagmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt. Hij is met spoed en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht.

13:40 Motorrijder valt in Heerle Een motorrijder is zaterdagmiddag op de Herelsestraat in Heerlie onderuit gegaan. De bestuurster raakte daarbij gewond.

13:31 Automobilist slalomt over snelweg om op tijd vliegtuig te halen Een automobilist met veel haast is zaterdag van de weg gehaald. Slalommend werd hij gespot door de politie Leijdal in Tilburg. Zij zagen de man flink hard rijden en hem bijzondere inhaalmanoeuvres maken.

13:21 Vandaal vernielt gezondheidscentrum en bushokje in Den Bosch De politie in Den Bosch is op zoek naar een man die zaterdagochtend meerdere vernielingen aanrichtte in de wijk Maaspoort in de stad. Hij sloeg toe bij De Schans, het gezondheidscentrum aan de Troelstradreef, en het bushokje daar.

12:09 Auto schiet van snelweg en belandt in greppel naast A65 Een auto belandde zaterdagochtend in een greppel naast de snelweg A65 bij Berkel-Enschot. De bestuurster verloor rond kwart voor elf de macht over het stuur.

11:49 Twee inbrekers betrapt bij bedrijf in Breda De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee inbrekers op heterdaad betrapt. De mannen waren aan het inbreken bij een bedrijf aan de Riethil in Breda.

11:34 Overval bij bedrijf in Breda, één slachtoffer raakt gewond Een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda is vrijdagavond overvallen. Twee slachtoffers werden daarbij bedreigd en beroofd. Een van hen raakte gewond.

09:50 Man veroorzaakt onophoudelijk overlast bij ex en wordt aangehouden Een man is zaterdagnacht door agenten van de politie Den Bosch aangehouden nadat hij onophoudelijk overlast veroorzaakte bij zijn ex voor de deur. Daar was hij niet meer welkom.

09:33 Man breekt been op meerdere plaatsen bij opstootje in Breda Bij een opstootje net buiten het Valkenbergpark in Breda is een man vrijdagnacht zwaargewond geraakt. Hij brak zijn been op meerdere plaatsen.

09:26 Automobilist negeert bord, rijdt bijna fietser aan en stopt midden op weg Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door agenten van de politie Den Bosch. Die zagen dat de bestuurder een stopbord negeerde en vervolgens bijna een fietser aanreed. Daarop besloten ze hem te controleren.

09:02 Scootmobieler belandt in water in Breda tijdens uitlaten hond Een scootmobieler belandde zaterdagochtend in het water naast de Oranjesingel in Breda. De brandweer heeft samen met de politie de man en de scootmobiel uit het water gehaald.

07:41 Gewonde bij botsing op A67 Helenaveen Bij een botsing van twee auto's op de A67 bij Helenaveen is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

07:11 KNMI waarschuwt vanwege plaatselijk dichte mist Het KNMI waarschuwde zaterdagochtend vroeg voor plaatselijk dichte mist in onze provincie. Het weerinstituut gaf code geel af tot tien uur zaterdagochtend.

06:10 Werktrein ontspoort bij Vught, geen treinverkeer tot maandagochtend Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag geen treinen. Oorzaak is een werktrein die vrijdagnacht rond halfvier bij Vught ontspoorde.