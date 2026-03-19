Rob Kemps had geen twijfels over Jumbo: 'Eerste dagen zitten er al op'

‘Hallo Jumbo’, is een credo dat Rob Kemps nog wel even zal horen. Hij heeft het stokje als hoofdrolspeler in de reclames van Jumbo overgenomen van Frank Lammers. De eerste dagen voor de Veghelse supermarktketen heeft hij er al op zitten. Getwijfeld heeft hij niet. “Ik moet het wel echt leuk vinden, het moet goed voelen. Maar als ik het nu terugzie: het klopt wel, ik voel het wel.”

Kemps heeft ondertussen al wat werk verricht voor Jumbo, vertelt hij donderdag bij radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. “Ik vind het echt superleuk, ik heb de eerste dagen er al op zitten en ik vind het echt geweldig om te doen.”

Hij voelt zich vereerd dat hij de rol van Frank Lammers over mag nemen. De filmpjes die in de afgelopen dertien jaar zijn gemaakt met Lammers en Maike Meijer en hun fictieve gezin noemt Kemps ‘iconisch’. “Het is niet dat ik denk: hier moet ik overheen of ik moet ertussen, maar ik heb wel heel veel zin om samen met Jumbo iets nieuws en iets leuks te maken.”

De Veghelse supermarktketen zegt met Kemps een nieuwe koers te gaan varen. Zo verandert de slogan 'Hallo Jumbo' in 'De JA van Jumbo'. En Rob Kemps wordt het nieuwe gezicht, hij speelt 'de blijste klant van Nederland'. Entertainmentdeskundige Thom Goderie noemde het eerder bij Omroep Brabant al 'een gouden zet' van de artiest. Bekijk hier de nieuwe reclame met daarin de eerste glimp van Rob Kemps:

Maar voor Kemps staat er komende dagen nog meer te gebeuren. Dit weekend (21 en 22 maart) staat hij voor het laatst met zijn Snollebollekes-show in het Gelredome.

"We gaan eruit met een knal en komen met iets nieuws."