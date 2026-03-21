Opnieuw vogelgriep in Brabant: 14.000 dieren worden geruimd in Oudemolen

Op een vleeskuikenbedrijf in Oudemolen is zaterdag vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 14.000 vleeskuikens laten ruimen.

Rond het besmette bedrijf is per direct een 10-kilometerzone ingesteld. Binnen deze zone is een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel. Ook het afvoeren van mest en gebruikt strooisel is verboden. Andere dieren dan vogels mogen wel vervoerd worden, mits dit volgens strikte hygiëneregels gebeurt.

In de 1-kilometerzone rondom het bedrijf is geen ander pluimveebedrijf gevestigd. In de 3-kilometerzone liggen twee pluimveebedrijven en in het grotere gebied van 10 kilometer liggen nog acht andere pluimveebedrijven.

De NVWA onderzoekt of er in de periode voorafgaand aan de melding contact is geweest met andere bedrijven of producten.

Vijfde geval in Brabant

Op 10 december 2025 werd bij een vleeskuikenbedrijf in Uitwijk vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werden daar zo’n 80.000 kippen geruimd.

Eind december werd ook in Deurne de vogelgriep vastgesteld. In januari was het raak bij een kalkoenbedrijf in Oisterwijk en begin februari in Moergestel.

Geen roofvogelsafari's in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn sinds half februari geen roofvogelsafari's. Het park in Hilvarenbeek nam deze maatregel, nadat er in de omgeving vogelgriep was vastgesteld.

Strenge landelijke maatregelen

Sinds half oktober 2025 geldt in heel Nederland al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Ook hobbykippen moeten worden afgeschermd. Daarnaast is het bezoek aan pluimveebedrijven sterk beperkt en zijn sinds begin december alle evenementen met vogels verboden, zoals tentoonstellingen en markten.

Sinds de uitbraak van vogelgriep in Nederland is het op tientallen bedrijven vastgesteld en zijn meer dan 2 miljoen kippen gedood.