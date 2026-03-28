112-nieuws: Vergeten pannetje op het vuur veroorzaakt brand in huis Breda • N277 bij Odiliapeel bezaaid met pakken melk nadat vrachtwagen openscheurt

Vandaag om 10:53
10:53
Vergeten pannetje op het vuur veroorzaakt brand in huis Breda
Een pan op het vuur heeft zaterdagochtend voor brand gezorgd in een huis aan de Maasdijk in Breda.
10:17
N277 bij Odiliapeel bezaaid met pakken melk nadat vrachtwagen openscheurt
Een vrachtwagen is zaterdagochtend een flinke lading melk verloren op de Middenpeelweg bij Odiliapeel. De vrachtwagen belandde in de berm en raakte een boom. De pakken melk belandden over de hele weg, die in beide richtingen afgesloten is.
10:05
Vrouwen beroven oude man van ketting overleden vrouw, vier aanhoudingen
Een oudere man is vrijdagochtend in de Spoorlaan in Oisterwijk beroofd van de ketting van zijn overleden vrouw. Dit gebeurde door twee vrouwen.
07:26
Brandweer doet metingen na melding van vreemde geur in Heesch
Bewoners van de Adrianus VI-straat in Heesch hebben vrijdagavond alarm geslagen, omdat er een vreemde geur in de buurt hing. De brandweer deed metingen, maar een oorzaak werd niet gevonden. Netbeheerder Enexis sluit een gaslek uit.
06:43
Auto crasht in Breda: weg bezaaid met brokstukken, bestuurder vlucht
Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Dat gebeurde rond halfvijf 's nachts.
06:16
Snelheidsduivel door meerdere politie-eenheden gestopt op A59 bij Made
Een automobilist is vrijdagnacht door meerdere politie-eenheden gestopt op de A59 bij Made. Agenten zagen de man daar, en eerder al op de N261, veel te snel rijden.
06:02
Vrouw botst tegen auto in Oss
Een vrouw is vrijdagnacht gewond geraakt op de Kruisstraat in Oss. Ze botste rond halftwee 's nachts op een auto.
05:43
Auto rijdt appartement binnen, bestuurder (22) was onder invloed
Een 22-jarige automobilist uit Hapert is vrijdagavond laat een appartement binnengereden aan de Oude Provincialeweg in zijn woonplaats. De bewoners hebben de inzittenden uit de auto gehaald. De gevel van het gebouw is ontzet.
