112-nieuws: Vergeten pannetje op het vuur veroorzaakt brand in huis Breda • N277 bij Odiliapeel bezaaid met pakken melk nadat vrachtwagen openscheurt

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:53 Vergeten pannetje op het vuur veroorzaakt brand in huis Breda Een pan op het vuur heeft zaterdagochtend voor brand gezorgd in een huis aan de Maasdijk in Breda. Lees verder

10:17 N277 bij Odiliapeel bezaaid met pakken melk nadat vrachtwagen openscheurt Een vrachtwagen is zaterdagochtend een flinke lading melk verloren op de Middenpeelweg bij Odiliapeel. De vrachtwagen belandde in de berm en raakte een boom. De pakken melk belandden over de hele weg, die in beide richtingen afgesloten is. Lees verder

10:05 Vrouwen beroven oude man van ketting overleden vrouw, vier aanhoudingen Een oudere man is vrijdagochtend in de Spoorlaan in Oisterwijk beroofd van de ketting van zijn overleden vrouw. Dit gebeurde door twee vrouwen. Lees verder

07:26 Brandweer doet metingen na melding van vreemde geur in Heesch Bewoners van de Adrianus VI-straat in Heesch hebben vrijdagavond alarm geslagen, omdat er een vreemde geur in de buurt hing. De brandweer deed metingen, maar een oorzaak werd niet gevonden. Netbeheerder Enexis sluit een gaslek uit. Lees verder

06:43 Auto crasht in Breda: weg bezaaid met brokstukken, bestuurder vlucht Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Dat gebeurde rond halfvijf 's nachts. Lees verder

06:16 Snelheidsduivel door meerdere politie-eenheden gestopt op A59 bij Made Een automobilist is vrijdagnacht door meerdere politie-eenheden gestopt op de A59 bij Made. Agenten zagen de man daar, en eerder al op de N261, veel te snel rijden. Lees verder

06:02 Vrouw botst tegen auto in Oss Een vrouw is vrijdagnacht gewond geraakt op de Kruisstraat in Oss. Ze botste rond halftwee 's nachts op een auto. Lees verder