Peter Gillis weer voor rechter, deze week zelfs twee keer: 'Ik vecht door'

Peter Gillis heeft een abonnement bij de rechtbank: deze week moet hij zich opnieuw verantwoorden voor de rechter. Niet één, maar zelfs twee keer moet hij voor de rechter verschijnen. In de zaak van de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers én opnieuw voor belastingfraude. Al die rechtszaken kosten de ondernemer en realityster miljoenen per jaar.

In de vorige zaak werd Gillis daarvoor nog veroordeeld, de Staat zou in bijna twee jaar tijd ruim een half miljoen euro zijn misgelopen. Gillis vergeleek dat eerder in een interview met Omroep Brabant met zwarte ritjes van taxichauffeurs .

Weer belastingfraude Maar terwijl de ene zaak over belastingfraude nog loopt, begint de volgende alweer. Dinsdag staat Peter Gillis terecht voor het ‘opzettelijk niet of niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting’ tussen 6 augustus 2022 en 28 juni 2024. Het gaat hier volgens justitie onder andere om de vakantieparken in Ommel, Arnhem, Valkenswaard en het hoofdkantoor in Asten.

Een jaar geleden, op 15 april 2025, werd Peter Gillis (64) veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege grootschalige belastingfraude. Het ging onder andere om de zwarte verhuur van vakantiehuisjes en het vernietigen van de administratie. In hoger beroep vecht de campingbaas en realityster de veroordeling aan.

Mishandeling Nicol Kremers

Woensdagmiddag gaat het niet om belastingfraude, de gedwongen sluiting van parken of andere juridische gevechten met de overheid. Het gaat dan om een veel pijnlijkere kwestie voor Gillis: de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers.

Peter en Nicol gingen in 2023, na een relatie van bijna vijf jaar, uit elkaar. Kremers deed in 2022 aangifte van 10 mishandelingen door Gillis. In de aanklachten gaat het over meer het trekken aan haar armen en haren, haar hoofd tegen een muur of spiegel duwen, het uit haar oor trekken van een oorbel, het met een pen krassen in haar been en het bijten in haar rug en neus.

Afgelopen december ontkende Gillis voor het eerst, via zijn advocaat, elke beschuldiging van mishandeling. Daarnaast twijfelt Gillis aan de echtheid van foto’s waarop verwondingen te zien zijn. Daarom heeft een deskundige de afgelopen maanden de tijd gehad om de foto’s te beoordelen.

Gillis over rechtszaken

“Het is natuurlijk niet goed als je een rechtbank binnenloopt en alle medewerkers kennen je. Ik word nog net niet met worstenbroodjes ontvangen”, zei Gillis eerder in een interview met Omroep Brabant over zijn frequente verschijning in de rechtbank.

Hij ziet zich als slachtoffer en vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) er alles aan doet om hem te pakken: “Ik vecht door. Ik heb gelukkig goede adviseurs en advocaten.” Maar al die juridische gevechten hebben wel een prijskaartje. “In 2024 was ik drie miljoen euro kwijt aan advocaten. Vorig jaar liep dat op naar de vier miljoen euro”, zegt Gillis erover.

