Ontploffing in fort en hygiënetik voor de Efteling: dit mag je niet missen

Van een ontploffing in een fort via de gulden sleutelbloem naar hygiëneproblemen bij de Efteling. Er gebeurde deze zaterdag weer een hoop. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Twee jongens kwamen in 1945 om het leven bij een enorme explosie in Fort bij Giessen. De 11-jarige Peter en 15-jarige Johannes, zoon van de fortwachter, werden aan stukken gereten toen een door Duitsers opgeslagen mijn ontplofte. De massief houten deuren belandden dertig meter verderop in de gracht. Het gat in het plafond van de kruitkamer is tot vandaag zichtbaar. Het fort opent dit weekend voor het Nationaal Weekend van het Verdedigingserfgoed. Lees hier het hele verhaal.

Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week vragen over de gulden sleutelbloem, balletjes aan de taxus en bruine naalden bij coniferen. De naam sleutelbloem komt volgens een legende doordat Petrus zijn sleutelbos liet vallen, waarop goudgele bloemen groeiden. Frans legt ook uit waarom veldkrekels achterwaarts uit hun holletje kruipen: ze zijn schichtig en willen bij gevaar meteen diep hun hol in kunnen schieten.

Paul en Hester uit Heeze-Leende tonen zondag hun natuuroase van 9000 vierkante meter tijdens een waterfestival. Hun tips: nooit sproeien met drinkwater, laat de natuur haar werk doen en leg een vijvertje aan waar vogels en kikkers vanzelf komen. De groene kliko zetten ze nooit buiten, tuinafval wordt hergebruikt in hopen waar egels en muizen onderdak vinden. IJsvogels komen duiken in hun vijver en een uil broedt momenteel op acht eieren. Lees hier hun verhaal.

Philips heeft ziekenhuizen gewaarschuwd bepaalde vernevelaars voor beademingsapparaten niet meer te gebruiken. Het apparaat kan door vloeistofdruppeltjes defect raken, waardoor patiënten mogelijk te weinig zuurstof krijgen zonder waarschuwing. Van de Trilogy-reeks zijn wereldwijd 150.000 apparaten verkocht. Bij Philips zijn drie klachten bekend, waaronder één met licht letsel. Hier lees je hun analyse.

De NVWA tikt de Efteling op de vingers vanwege slechte hygiëne bij een horeca-inspectie op 24 maart. Het pretpark scoorde een onvoldoende omdat bedrijfsruimten, materialen of apparatuur niet schoon of goed onderhouden waren. De Efteling neemt de bevindingen serieus en is verbetertrajecten gestart. Op welke locatie precies de hygiëne onvoldoende was, kon de woordvoerder niet toelichten. Lees het hier.