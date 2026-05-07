D-Day voor Peter Gillis: celstraf en werkstraf hangen hem boven het hoofd

Het is D-Day voor Peter Gillis (64) in de rechtbank van Den Bosch. De campingbaas hoort donderdagmiddag of hij schuldig wordt bevonden aan belastingfraude én het mishandelen van zijn ex-partner Nicol Kremers. Een gevangenisstraf van anderhalf jaar, een boete van bijna 1,4 miljoen euro, een werkstraf van 240 uur en een schadevergoeding van 12.500 euro hangen hem boven het hoofd. We zetten alles nog even op een rijtje.

Voor de duidelijkheid: Peter Gillis is een jaar geleden al veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege grootschalige belastingfraude. Die veroordeling staat nog niet vast, kamp Gillis ging namelijk in hoger beroep. Donderdag komt dus een uitspraak in een andere belastingzaak én de vermeende mishandeling van Nicol Kremers. Overmacht of opzet?

De problemen voor Peter Gillis stapelen zich op. Laten we beginnen met de belastingfraude. Ja, Peter Gillis heeft niet op tijd belastingaangifte gedaan over 2020 en 2021. Dat is geen discussiepunt. Volgens justitie benadeelde hij de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro. Maar was dit opzettelijk of overmacht? Volgens Gillis was het dus overmacht. Bij een inval van de FIOD in 2019 was de hele administratie in beslag genomen, honderden dozen kreeg hij pas twee jaar later terug. Daar komt bij dat zijn accountant was weggelopen en door de inval kon Gillis pas na twee jaar een goede nieuwe accountant vinden. Volgens de campingbaas lag het niet aan hem, maar aan anderen.

Peter Gillis in de rechtbank in Den Bosch (foto: Noël van Hooft).

Daar denkt het Openbaar Ministerie heel anders over. Volgens justitie is het opzet en had hij zijn administratie niet op orde. En het was geen incident, al acht jaar lang zou Gillis niet op tijd of niet volledig belastingaangifte doen. Gillis ondermijnt daarmee het Nederlandse financiële fundament en daarmee onze samenleving op zeer ernstige wijze, vindt de officier van justitie.

Slaan, schoppen en bijten

En dan een pijnlijke zaak voor Peter Gillis: de vermeende mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers. De aanklacht is dat Gillis zijn ex zeker een half jaar langdurig heeft mishandeld. Zo verklaarde Kremers over een bijtwond op haar hand na een ergernis over een gemeente en over het krassen met een pen in haar been omdat het eten niet lekker was. Ook zou Gillis een oorbel uit haar oor hebben getrokken, zijn ex tien keer tegen een muur hebben geduwd, wat zorgde voor bloed uit de mond en neus. En hij zou haar veertig keer hebben geschopt, terwijl ze op de grond lag. Nog een zaak

Gillis ontkent alles. Volgens hem kloppen veel beschuldigingen ook niet omdat de locaties niet kloppen of omdat ze op dat moment niet samen waren. “Ik heb die vrouw nooit mishandeld ofzo. Het was een complexe vrouw. Ik ben voor die vrouw altijd goed geweest.”

En om het allemaal nog moeilijker te maken: Peter Gillis wordt ook nog beschuldigd van valsheid in geschrifte. Bij het invullen van een Bibob-verzoek is Gillis vergeten om een voorwaardelijke veroordeling in te vullen, en dat is strafbaar. Dit eist Justitie: Belastingfraude: 18 maanden celstraf én een boete van bijna 1,4 miljoen euro

Valsheid in geschrifte: 100 uur werkstraf

Mishandeling Nicol Kremers: 140 uur werkstraf en een schadevergoeding van 12.500 euro betalen De advocaten van Gillis eisen in alle zaken vrijspraak. Donderdagmiddag vanaf half twee hoort Gillis of hij opnieuw wordt veroordeeld voor belastingfraude en doet de rechtbank uitspraak in de zaak over de mishandeling en valsheid in geschrifte.