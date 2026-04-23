Patiëntenportaal Bravis ziekenhuis weken na ChipSoft-hack weer online

Het patiëntenportaal van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom is na ruim twee weken weer online. Het portaal lag eruit door de hack bij softwarebedrijf ChipSoft, maar kan na intern onderzoek weer worden gebruikt.

Door de hack werd op 7 april uit voorzorg de stekker uit het patiëntenportaal getrokken. Net als de meeste Brabantse ziekenhuizen maakt Bravis gebruik van het digitale patiëntendossier van ChipSoft. Het bedrijf is een grote speler: naast het merendeel van de ziekenhuizen in de provincie werken ook meerdere huisartsen met de systemen. Bij de meeste ziekenhuizen werden geen verdachte sporen gevonden hun systemen. Daarom konden veel patiëntportalen open blijven. Voor het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal en het Bernhoven in Uden bleef ruim een week onduidelijk wat de gevolgen van de hack voor patiënten zouden zijn.

Geen gegevens gestolen

Het ziekenhuis benadrukt donderdag wederom dat er geen patiëntgegevens buitgemaakt. “Wij begrijpen goed dat patiënten zich zorgen maken om hun privacy", zegt bestuurder Albert-Jan Mante in een verklaring. "ChipSoft heeft laten weten dat bij het data-incident geen gegevens van Bravis-patiënten zijn betrokken."

Huisartsen slachtoffer

Daarmee lijken ziekenhuizen in Brabant de dans te ontspringen. Een aantal Brabantse huisartsen werd wél getroffen door de hack. Donderdag werd bekend dat cybercriminelen eerder deze week dreigden die gegevens op het darkweb te publiceren. Met een aftelklok zetten de hackers ChipSoft onder druk om te betalen.

Die aftelklok is inmiddels verdwenen en het softwarebedrijf is in onderhandeling met de hackers. De criminelen claimden ruim 100 gigabyte aan data te hebben gestolen.

De zorg in het Bravis ziekenhuis ging tijdens de storing wel door. Het offline halen van het systeem zorgde wel voor extra werk. "Zo moest de zorgadministratie verwijzingen handmatig invoeren en ervoeren ook de secretariaten extra drukte."