Lintjesregen: kijk hier wie er bij jou in de buurt zijn onderscheiden

Nooit eerder kregen zoveel Brabanders een lintje. Vrijdag kregen maar liefst 731 mensen te horen dat "het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft u te benoemen tot…". Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van het huidige decoratiestelsel in 1996.

De oudste en de jongste

De oudste man van Nederland die dit jaar een lintje krijgt, is de 92-jarige Jo Pennings uit Eindhoven. Hij is al jaren vrijwilliger bij Stichting Wereldhuis Eindhoven en is daar nog altijd dagelijks aan het werk. De jongste Brabanders zijn Patrick Goverde uit Steenbergen (37) en Sven de Wit uit Etten-Leur. Patrick is al sinds zijn twaalfde kerkorganist. Daarnaast begeleidt hij koren en helpt hij bij bedevaartreizen. Sven zet zich onder meer actief in voor carnaval, de sinterklaasintocht en wielerevenementen.

Jo Pennings (92) uit Eindhoven is de oudste man die een lintje krijgt (foto: Ferenc Triki).

Welke gemeente heeft de meeste?

De meeste lintjes werden uitgereikt in Tilburg: 39 in totaal. Ook de gemeenten Altena (29), Land van Cuijk (28), Den Bosch (31) en Bergen op Zoom (30) staan hoog in Brabant. Bekijk hieronder de onderscheidingen per gemeente. Tik hier om het overzicht in een nieuw scherm te openen.

Schrijfster Esther Verhoef en traumachirurg Ron van Doorn in Gaza

De meeste onderscheidingen gingen naar Leden in de Orde van Oranje-Nassau: 667 in totaal. Daarnaast werden 60 Brabanders benoemd tot Ridder. Vier mensen kregen de hogere onderscheiding Officier. Onder hen is schrijfster Esther Verhoef (57) uit Berlicum. Van haar boeken zijn meer dan drie miljoen exemplaren verkocht. Daarnaast zet zij zich in voor honden in uitzichtloze situaties. Ook Ron van Doorn (64) uit Dongen werd geridderd voor zijn werk als traumachirurg in Gaza. Daar opereerde hij onder extreme omstandigheden, met weinig middelen en voortdurend gevaar. Volgens zijn voordracht bracht hij niet alleen medische hulp, maar ook hoop en menselijkheid.

Angelique doorbreekt taboe rond misbruik

Een bijzonder verhaal is dat van Angelique van Deursen uit Helmond. Zij werd 25 jaar lang misbruikt en kampte daarna jarenlang met zware PTSS. Regelmatig raakte ze verward op straat. 'Dan stond ik in mijn pyjama buiten, alsof ik weer een meisje van acht was", vertelde ze eerder. Ze heeft twee boeken geschreven over haar leven en ze zet zich in om het taboe rond misbruik te doorbreken. Daarvoor wordt ze geridderd. Lintjes voor museumoprichter en kleinzoon van wielerlegende

Ook Sjaak van Loon (85) uit Bergen op Zoom krijgt een lintje. Hij is medeoprichter van museum 'Wings over Woensdrecht' in Ossendrecht en werkte zo'n veertig jaar bij vliegtuigbouwer Fokker. Opvallend is het lintje voor William van Peer (49) uit St. Willebrord, kleinzoon van wielerlegende Wim van Est. Zijn grootvader kreeg nooit een onderscheiding vanwege een smokkelaarsverleden. William nu wel voor alles wat hij doet in de duivensport en de wielerwereld.

William van Peer krijgt een lintje (foto: Mariëlle de Kock).

Zanger Wesley is supertrots op zijn lintje (foto Pieter Soethout).

Zanger Wesley en een straatpastor

Zanger Wesley (40) uit Tilburg wordt ook onderscheiden. Al sinds zijn dertiende zet hij zich in voor het G-sportweekend. Al meer dan 25 jaar is hij hét gezicht van het evenement. Daarnaast treedt hij op voor terminale patiënten en goede doelen. Riny Pepels uit Tilburg, die na een herseninfarct leeft met een niet-aangeboren hersenafwijking, wordt benoemd tot Ridder. Ze zet zich in voor lotgenoten. Straatpastor Rob Kosterman uit Eindhoven wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn jarenlange inzet voor dak- en thuislozen.

Hoe zorg je dat iemand een lintje krijgt

Wil je dat er in 2027 nóg meer Brabanders een lintje krijgen? Lees hier hoe je iemand kunt voordragen.