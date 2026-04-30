Helmondse coach raadt chemo af, ook deze behandelingen raakten in opspraak

De Helmondse gezondheidscoach Anne Eißfeller zou kankerpatiënten adviseren om kwark met lijnzaadolie te eten in plaats van chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een aflevering van BOOS. Het is niet de eerste Brabander die in opspraak raakt met discutabele gezondheidsadviezen. Zo zegt een anesthesist autisme te kunnen genezen met navelstrengbloed en beweerde een alternatieve genezer aids en kanker te genezen met een drankje.

Met het toedienen van navelstrengbloed beweert anesthesist Jens Fischer uit Veldhoven autisme of een hersenverlamming te kunnen genezen. Dat bleek in november 2025 uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Fischer diende het bloed in hotelkamers toe aan bijna tweehonderd kinderen. De inspectie greep in omdat de anesthesist niet de juiste vergunningen had. Ook is hem verboden door te gaan met de behandelingen. Gwendolyn van Gorkom, hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen, noemde de behandelingen in gesprek met Omroep Brabant 'pure kwakzalverij'. Volgens Van Gorkom is de behandeling niet betrouwbaar en nauwelijks effectief.

Lees ook Arts gaf 200 kinderen navelstrengbloed tegen autisme, inspectie grijpt in

Onbewezen kankertherapieën

Alternatief genezer Michael van Gils uit Waalre biedt uitbehandelde kankerpatiënten dure, onbewezen therapieën aan. Dat bleek in december vorig jaar uit onderzoek van Follow The Money (FTM). Tijdens een undercoverconsult bood Van Gils een kankerpatiënt een behandeling met vitamine C aan. “Vitamine C is eigenlijk een chemokuur zonder bijwerkingen”, zei hij daarover.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) schreef eind 2024 al een kritisch rapport over de kliniek. Inspecteurs zagen ernstige tekortkomingen, zoals onvoldoende infectiepreventie en het aanbieden van riskante therapieën. Van Gils sloot de kliniek kort na het inspectiebezoek, maar opende twee maanden later alweer een nieuwe praktijk: Feel Good Care.

'Virtuele' maagband

Wie niet zit te wachten op een operatie om tientallen kilo’s af te vallen, komt in aanmerking voor een virtuele maagbandbehandeling. Onder hypnose wordt deze zogeheten virtuele maagband ‘geplaatst’, terwijl er in werkelijkheid geen maagband zit. Opvallend: de Tilburgse zorgverzekeraar CZ vergoedt de behandeling. Een slechte zaak volgens Catherine de Jong, anesthesioloog en secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De behandeling is fysiek weliswaar niet schadelijk, maar 'behandelaars' verkopen er volgens De Jong wel valse hoop mee. "Wat mij betreft is hypnotherapie niet meer dan een kermistruc. Het is wederzijdse bezigheidstherapie, maar geen behandeling die in de gezondheidszorg thuishoort", zei ze vorig jaar tegen Omroep Brabant. Ook Arno van den Munckhof, oprichter van opleidingsinstituut Hypnoworld, maakte zich zorgen over deze behandelingen. Volgens hem doet de helft van de hypnotherapeuten die deze behandeling uitvoeren maar wat. "Helaas speelt geld hierin soms een hoofdrol. Dan valt de cliënt alsnog af, maar dan vooral in zijn portemonnee."

Kanker- en aidspatiënten misleid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) startte in 2013 een onderzoek naar de activiteiten van Natuurgeneeskundig Centrum Energy Healing uit Veldhoven. Dit deed de inspectie na een aflevering van het SBS6-programma Undercover in Nederland. Genezer Jacob zou met speciale drankjes kanker- en aidspatiënten kunnen genezen. Tegen een undercoverjournaliste zou Jacob hebben gezegd dat chemotherapie juist kanker zou veroorzaken in plaats van genezen. Toch hebben de IGZ en het Openbaar Ministerie het natuurgeneeskundig centrum niet kunnen vervolgen.

'Kwark beter dan chemo' De Helmondse gezondheidscoach Anne Eißfeller beweert volgens BOOS dat 'geen ziekte ongeneesbaar is en de ervaring haar gelijk geeft'. Ze zou kankerpatiënten onder meer adviseren om kwark met lijnzaadolie te eten in plaats van chemotherapie. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond Eißfeller nog als nummer 20 op de kieslijst voor de Helmondse afdeling van Forum voor Democratie.