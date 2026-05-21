Peter Gillis gaat in beroep in zaak van mishandeling van zijn ex Nicol

Peter Gillis (64) gaat in hoger beroep tegen de taakstraf van 60 uur die hij opgelegd heeft gekregen voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers (36). Dat meldt de campingbaas en realityster aan Omroep Brabant. Hij ontkent elke vorm van mishandeling. "Ik wil gerechtigheid", zegt hij.

Volgens justitie ging het om een langdurige mishandeling. Maar slechts één van de ten laste gelegde mishandelingen kon worden bewezen. Voor de overige incidenten was er geen steunbewijs. Daarom kreeg Peter Gillis een taakstraf van 60 uur opgelegd in plaats van de geëiste 140 uur.

Volgens de rechtbank in Den Bosch kan een mishandeling in het chalet van Gillis op park Prinsenmeer bewezen worden dankzij foto’s, getuigenverklaringen en een 112-melding. Peter Gillis beet zijn ex in mei 2022 onder andere in de neus en rug. Ook trok hij een oorbel uit haar oor en duwde hij zijn ex-partner tegen een muur. Voor deze mishandeling moet Gillis ook een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan Nicol Kremers.

Gillis heeft donderdagmiddag, na overleg met zijn advocaat, besloten de veroordeling voor mishandeling aan te vechten. "Ik kan me niet vinden in de uitspraak. Er is gerommeld met bewijsmateriaal en valse getuigen, ik wil gewoon gerechtigheid", stelt hij.

Ook hoger beroep in twee andere zaken

“Ik had de zaak als rechter dan geseponeerd. Het is namelijk een grote leugen”, zei Gillis meteen na de veroordeling tegen Omroep Brabant. Toch twijfelde hij over een hoger beroep in de mishandelingszaak. "Je ziet wat er gebeurt bij Ali B die in hoger beroep is gegaan, hij krijgt ineens drie jaar cel in plaats van twee jaar", zei Gillis.

Met deze zaak lopen er dan drie zaken in hoger beroep tegen Gillis. Hij gaat namelijk ook in hoger beroep in de zaak van de belastingfraude waarin Gillis 1,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, en een boete van ruim 1,3 miljoen euro kreeg opgelegd. En er loopt ook nog een hoger beroep in een andere zaak van grootschalige belastingfraude, daarin kreeg Gillis eerder al een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk opgelegd.

