Willem II neemt het op tegen FC Volendam voor plek in de Eredivisie

Willem II neemt het komende week op tegen FC Volendam in de finale van de play-offs. De Tilburgers versloegen Almere City FC zaterdagavond met 2-0 en plaatsten zich voor de finale. Als de club die finale weet te winnen, promoveert Willem II naar de Eredivisie.

FC Volendam verloor zondagmiddag in eigen huis met 1-2 van Telstar en eindigt op de zestiende plaats in de Eredivisie.

Willem II krijgt de kans om na een jaar weer te gaan voetballen op het hoogste niveau. Het heenduel wordt op woensdag 20 mei gespeeld in Tilburg. De return is drie dagen later, op zaterdag 23 mei, in Volendam. Dan zal bekend worden welke club het laatste eredivisieticket pakt voor het nieuwe seizoen.

Opmerkelijk seizoen

Het seizoen van Willem II is er eentje in de categorie 'opmerkelijk'. Met het ingaan van de winterstop stonden de Tilburgers negende en was er veel kritiek op hoofdtrainer John Stegeman. De clubleiding bleef vertrouwen houden in Stegeman en in 2026 waren de resultaten beter. Als nummer drie op de ranglijst ging Willem II de play-offs in, waarin het afrekende met RKC Waalwijk.

In de heenwedstrijd van de halve finale tegen Almere City FC wonnen de Tilburgers met 0-1. Zaterdagavond in de return slaagde Willem II er ook in eigen stadion om te winnen met 2-0.

Wisselvallige jaren

Willem II speelde van 1988 tot en met 2011 in de Eredivisie. Daarna degradeerden de Tilburgers meerdere keren. De laatste keer was dat vorig jaar toen zij in een uitverkocht Koning Willem II Stadion verloren van Telstar (1-3).