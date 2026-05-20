Vader van Bolle Jos mag duur klokje houden na vrijspraak in witwaszaak

De vader (71) van Bolle Jos is woensdag vrijgesproken van het witwassen van een horloge. Het Openbaar Ministerie had zeven maanden cel tegen hem geëist. Het horloge met een prijskaartje van 110.000 euro zou een cadeautje zijn geweest van zijn zoon Jos, maar de rechters in Rotterdam zagen onvoldoende bewijs.

Bewijs Maar de officier van justitie schrapte een van de twee 'cadeaus' vanwege gebrek aan bewijs. Er bleef een Patek Philippe-horloge over. Een taxateur schatte de waarde ervan op 110.000 euro. De vader van Jos Leijdekkers werd daarvoor aangeklaagd, formeel betekent dat witwassen. De eis was zeven maanden, twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Rotterdam.

Twee horloges werden gevonden bij een doorzoeking van het huis van de vader van de voorvluchtige drugscrimineel in Rotterdam in januari 2023. Politie en justitie kregen het vermoeden dat beide horloges cadeaus waren van Jos Leijdekkers. Ze vonden ook chatberichten die daarop wezen.

Woensdag was er duidelijk twijfel over het bewijs. Volgens de rechtbank is de herkomst van de horloges niet vast komen te staan. De vader zelf had een verklaring voor het bezit van het dure horloge en de winkelier die hem leverde is nooit verhoord door de politie. 'Hoewel een legale herkomst van het horloge niet is komen vast te staan, is evenmin komen vast te staan dat het niet anders kan zijn dan dat het horloge uit enig misdrijf afkomstig is', staat in het vonnis. "En bij twijfel volgt nu eenmaal vrijspraak", zei de voorzitter van de rechtbank. De vader krijgt daarbij het horloge terug.

Aanklacht

De moeder en zus van Bolle Jos uit Breda staan later terecht voor witwassen. De aanklacht tegen hen is veel groter en gaat over een duur appartement in Dubai, prijzige juwelen, tassen en luxe auto's. De behandeling van hun zaak werd werd twee weken geleden uitgesteld omdat de moeder van Jos Leijdekkers geen advocaat had. Haar oude advocaat wilde niet met haar verder.

Jos Leijdekkers (34) zou in Sierra Leone wonen en daar bescherming krijgen van de president. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat. Bolle Jos is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en een moordopdracht. Ook in België is hij veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf in drugszaken. Dinsdag kwam daar nog eens acht jaar cel bij.

Bolle Jos staat sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding is een beloning uitgeloofd van 200.000 euro. Zondag werd bekend dat zijn oudere broer in Turkije is aangehouden. Hij wordt in Nederland verdacht van het witwassen van crimineel geld. Er is gevraagd om zijn uitlevering. Het is niet bekend wanneer die zal plaatsvinden.