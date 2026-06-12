Bouchra D. heeft spijt van documentaire, maar vindt tbs-verlenging prima

Bouchra D. (26) heeft spijt dat ze aan een documentaire heeft meegewerkt over de moord op haar zus Anouk. Dat vertelde ze in de rechtbank in Den Bosch, waar de verlenging van haar tbs met voorwaarden werd besproken. Volgens Bouchra kreeg ze zoveel negatieve reacties dat ze achteraf spijt heeft dat ze mee heeft gewerkt.

Het doel van Bouchra was om mensen met een psychiatrische aandoening een stem te geven en haar verhaal te delen. Maar de reacties waren zo negatief, dat Bouchra er spijt van heeft, zo zei ze donderdag in de rechtbank. Veel mensen snappen niet dat Bouchra D. niet in de cel zit of tbs met dwangverpleging heeft na de gruwelijke steekpartij op 23 november 2021, die ook nog eens live werd gestreamd op Instagram. Toen stak ze haar zus Anouk (20) 88 keer en vermoordde ook het hondje van de buren. De rechtbank en het gerechtshof legden Bouchra tbs met voorwaarden op, de mildere variant van tbs met dwang. Deskundigen vertelden tijdens het hoger beroep dat Bouchra dankzij medicijnen snel weer bij haar positieven was en dat de behandeling erg voorspoedig gaat. En dat bleek ook wel tijdens de zitting van donderdag. Elke twee jaar moet worden bekeken of een maatregel als tbs met voorwaarden moet worden verlengd. Bouchra D. werd in juni 2022 veroordeeld en dus was zij nu aan de beurt voor een eventuele tweede verlenging. Bekijk 'Misdaad Uitgelegd' over deze zaak:

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Die verlening komt er. Officieel doet de rechtbank op 25 juni uitspraak, maar alle partijen zijn het er wel over eens dat een verlenging een goede zaak is. Bouchra zelf ook. Zij moet nog een paar stappen maken, vindt ze zelf. "En een verlenging van de tbs met voorwaarden is een goede stok achter de deur." Dat vinden de deskundigen ook. Het gaat nu erg goed en het risico dat Bouchra terugvalt is laag, volgens de deskundigen. Maar als de tbs wegvalt, vallen ook de beschermende factoren weg, zo weten ze.

Het idee is daarom om de komende twee jaar te toetsen of Bouchra de grotere vrijheid aankan nu ze zelfstandig op het terrein van Reinier van Arkel in Vught woont. Of ze trouw haar medicatie blijft nemen en of ze stappen maakt met bijvoorbeeld een baan. Ze beseft zelf beter hoe haar schizofrenie werkt, zien de deskundigen, en dat ze te allen tijde van drugs af moet blijven om niet weer in een psychose te raken. Zoeken naar een baan is lastig

Volgens Bouchra heeft ze elke twee weken contact met het vakteam en de reclassering en dagelijks met haar begeleiders. Het zoeken naar werk lukt nog niet zo goed, omdat Bouchra door de moordzaak een bekende persoon is geworden. Bedrijven lijken niet zo happig om haar in dienst te nemen, maar het team om haar heen heeft goede hoop dat het binnenkort gaat lukken om bijvoorbeeld een baantje te regelen bij een manege. De komende twee jaar wordt gebruikt om te kijken of Bouchra de balans kan vinden nu ze gaat proberen om weer een plekje in de maatschappij te krijgen. Over twee jaar wordt dan beoordeeld of ze echt op eigen benen kan staan of dat de tbs-maatregel opnieuw moet worden verlengd. De overeenstemming tussen alle partijen werd wel ruw verstoord toen de vader van de vermoorde Anouk den Dekker, die niet de vader van Bouchra is, aanvullende eisen ging stellen. Hij was altijd voorstander van een zware celstraf voor Bouchra en vroeg de rechtbank nu om een extra locatieverbod voor Bouchra voor Den Bosch-Oost. Daar woont een andere dochter van hem en door zo’n verbod kan zij Bouchra niet zomaar tegenkomen. Ruzie in de rechtszaal

Ook eiste hij dat Bouchra op maandag, woensdag, vrijdag en zondag niet bij het graf mag komen van Anouk. Hij legde via zijn advocaat uit dat dat hem rust zou geven om haar dood te verwerken. Nu is hij veel te gespannen, omdat Bouchra elk moment ook op de begraafplaats kan opduiken.

Moeder Shirley, zus Roxanne en Bouchra bij het graf van Anouk (foto: BNNVARA/Act of Crime).

Er ontstond ruzie in de zaal tussen de vader en moeder van Anouk. De parketpolitie kwam de zaal in gerend om de rust te herstellen. Niemand had ooit van een jongere halfzus van Anouk gehoord, zo bleek. Openlijk werd de vraag gesteld of dat wel een wettelijke dochter is. Vader en moeder wilden een eventueel locatieverbod in de zaal even uitvechten, maar daar stak de rechter een stokje voor. Bouchra was de hele zitting rustig en kalm. Tijdens het akkefietje tussen haar moeder en de vader van Anouk draaide zij zich om en maande haar moeder tot kalmte. Ze heeft genoeg spanning gehad de afgelopen jaren, zo is wel duidelijk. Niet alleen door alle negatieve reacties, maar ook door het hoger beroep van het Openbaar Ministerie, dat haar het liefst in de cel ziet. Ze vond het voorstel van de vader van Anouk eigenlijk wel een goed idee. "Dan kan ik op dinsdag, donderdag of zaterdag het graf bezoeken. Dat deed ik nu niet uit respect voor haar vader." De uitspraak over de tbs-verlenging én de nieuwe voorwaarden is op 25 juni. In deze podcast wordt de rechtszaak van Bouchra D. uitgebreid besproken: