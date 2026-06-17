Broer Bolle Jos langer vast voor witwassen geld, goud en horloges

De rechtbank Rotterdam heeft het voorarrest van Harry Leijdekkers, de broer van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos, verlengd met drie maanden. Dat laat de rechtbank woensdag weten. Harry is dinsdag voorgeleid.

De Brabander is verdachte in een witwasonderzoek en werd op 17 mei aangehouden in de Turkse stad Istanbul op verzoek van Nederland. Hij werd begin deze maand uitgeleverd .

Volgens justitie was de broer betrokken bij het witwassen van miljoenen euro's contant geld, verschillende horloges en het aankopen van een grote hoeveelheid goud. Dit zou blijken uit gekraakte versleutelde communicatie van berichtendienst Sky ECC.

Jos Leijdekkers (34) zou zich nog altijd schuilhouden in het West-Afrikaanse Sierra Leone. Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en een moordpoging. Ook in België werd hij veroordeeld tot tientallen jaren cel.

De vader van Leijdekkers werd recent vrijgesproken van witwassen. Zijn moeder en jongere zus verschijnen later voor de rechter, ook voor witwassen.

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