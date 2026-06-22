Storing bij Defensie: urenlang geen vliegverkeer op Eindhoven Airport

Een netwerkstoring bij Defensie heeft maandag urenlang het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd. De storing duurde van half twaalf tot half drie. Landend vliegverkeer werd niet meer toegelaten en verschillende vluchten van en naar de luchthaven werden geannuleerd of omgeleid.

De verkeerstoren van de vliegbasis wordt beheerd door Defensie. Ook andere vliegbases, zoals die in Woensdrecht, hadden last van de storing. Volgens een woordvoerder van de luchtmacht was de verstoring het grootst op vliegbasis Eindhoven, omdat die als enige ook wordt gebruikt voor lijnvluchten.

Storing

De problemen ontstonden door een landelijke netwerkstoring bij defensie, bevestigde de woordvoerder. Eindhoven Airport had last van de storing, omdat zij gebruik maken van de verkeerstoren van de luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven.

Volgens de luchtmacht mochten militaire vliegtuigen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis tijdens de storing. Zij mogen bij bijvoorbeeld storingen op zicht vliegen. Lijnvluchten mogen dat vanwege veiligheidsregels niet.

Vertraging en uitwijken

Verschillende vluchten die na half twaalf moesten landen op de luchthaven weken uit naar onder andere Rotterdam Airport, Zaventem (Brussel) en de luchthavens van Maastricht en Weeze.

Bij de vertrekkende vluchten liep de vertraging flink op, verschillende vluchten werden door de storing geannuleerd. Zo kwamen onder ander vluchten naar Rome, Bologne, Sofia en Praag maandagmiddag niet van de grond.