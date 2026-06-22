Storing in luchtverkeerstoren: geen vliegverkeer op Eindhoven Airport

Een storing in de luchtverkeerstoren op vliegbasis Eindhoven heeft het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd. De storing werd rond half twaalf ontdekt. Sindsdien wordt landend vliegverkeer niet meer toegelaten.

De toren van de vliegbasis wordt beheerd door defensie. Een woordvoerder van de luchthaven in Eindhoven kan nog niet zeggen wanneer de storing verholpen is. Verschillende vluchten die sinds half twaalf hadden moeten landen op de luchthaven zijn uitgeweken naar onder andere Rotterdam Airport en de luchthaven van Weeze in Duitsland. Bij de vertrekkende vluchten loopt de vertraging op, een uur na de storing zijn er nog geen vluchten geschrapt. Passagiers worden via het grote bord in de vertrekhal op de hoogte gebracht van de storing.

Vaker problemen in zomer

Vorige zomer waren er ook vertragingen op Eindhoven Airport door problemen in de luchtverkeerstoren. Dat kwam destijds door een tekort aan luchtverkeersleiders in de toren van Defensie bij Schiphol. Een groot aantal vluchten vertrok vorige zomer een half uur tot anderhalf uur later dan oorspronkelijk gepland door de onderbezetting.

Er waren vorige zomer ook lange wachttijden en vertragingen op Eindhoven Airport door problemen bij bagageafhandelaar Skytanking. Reizigers moesten soms uren wachten op hun bagage en vluchten liepen vertraging op. De problemen kwamen door onderbezetting bij de bagageafhandelaar. Ook heerste er een angstcultuur in het bedrijf en maakten medewerkers lange dagen zonder dat zij pauze konden nemen. Skytanking beloofde na meerdere publicaties van Omroep Brabant beterschap. Toch maakte het bedrijf in december bekend dat zij overgenomen werden door Viggo. Daarmee heeft bagageafhandelaar Viggo weer het monopolie op de luchthaven terug.