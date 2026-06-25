Bouchra D. krijgt langere tbs en ook bezoekverbod voor graf vermoorde Anouk

De tbs-maatregel die Bouchra D. (26) uit Den Bosch in 2022 kreeg opgelegd, is donderdag met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Bouchra D. stak in 2021 haar zus Anouk dood, maar kreeg geen celstraf. Volgens de rechtbank en later het gerechtshof was ze ontoerekeningsvatbaar tijdens de moord. Wel kreeg ze in beide gevallen tbs met voorwaarden opgelegd.

Dat de maatregel werd verlengd, is geen verrassing. Twee weken geleden eiste justitie dat en Bouchra zelf was het daar ook mee eens. Zij moet nog een paar stappen maken, vindt ze zelf. "En een verlenging van de tbs met voorwaarden is een goede stok achter de deur", zei ze tijdens de zitting. Wel bijzonder is dat de vader van Anouk het gevraagde locatieverbod voor het graf van zijn dochter kreeg toegewezen. Hij vroeg tijdens de zitting om op maandag, woensdag, vrijdag en zondag in alle rust het graf in Den Bosch-Oost te kunnen bezoeken. Bouchra mag er op die dagen dan niet komen, maar wel op dinsdag, donderdag en zaterdag. Bouchra vond dat ook een prima plan van de man die het meest kritisch op haar is geweest de afgelopen jaren. "Een goed idee", zei ze tijdens de zitting. "Ik kwam daar nu niet uit respect voor Anouks vader, maar nu kan ik ook in alle rust het graf bezoeken."

Moeder Shirley, zus Roxanne en Bouchra bij het graf van Anouk (foto: BNNVARA/Act of Crime).

Bouchra D. kreeg veel kritiek na de moord op haar zus, die ze met 88 messteken om het leven bracht. Veel mensen snappen niet dat ze niet in de cel zit of tbs met dwangverpleging heeft gekregen na de gruwelijke steekpartij op 23 oktober 2021, die ook nog eens live werd gestreamd op Instagram. Toen stak ze haar zus Anouk (20) 88 keer en vermoordde ook het hondje van de buren. Veel mensen, onder wie de biologische vader van Anouk vinden dat de moord Bouchra wel was toe te rekenen en dat ze dus ook een celstraf had moeten krijgen. Justitie eiste daarom in hoger beroep behalve tbs ook tien jaar cel. Maar het gerechtshof ging mee met de deskundigen, die volhouden dat Bouchra aan schizofrenie lijdt en in een psychose was geraakt. Daardoor was ze tijdens de moord ontoerekeningsvatbaar., oordeelde het hof.

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Bouchra probeerde in een documentaire, die is uitgezonden door BNN/VARA, uit te leggen hoe ze door schizofrenie tot deze daad kwam en dat stemmen in haar hoofd haar opdrachten gaven. Maar ze heeft spijt van die documentaire, vertelde ze tijdens de zitting, omdat ze veel negatieve reacties kreeg. De komende twee jaar worden gebruikt om Bouchra steeds meer vrijheid te geven en te bekijken of ze die aankan. Ze woont inmiddels zelfstandig in de buurt van een kliniek in Vught. Het is belangrijk dat ze ook in vrijheid haar medicatie blijft nemen en of ze stappen zet, met bijvoorbeeld een baan. Bouchra beseft zelf beter hoe haar schizofrenie werkt, zien de deskundigen, en dat ze te allen tijde van drugs af moet blijven om niet weer in een psychose te raken. Volgens Bouchra heeft ze elke twee weken contact met het vakteam en de reclassering en dagelijks met haar begeleiders. Het zoeken naar werk lukt nog niet zo goed, omdat Bouchra door de moordzaak een bekende persoon is geworden. Bedrijven lijken niet zo happig om haar in dienst te nemen, maar het team om haar heen heeft goede hoop dat het binnenkort gaat lukken om een baantje te regelen. Over twee jaar wordt opnieuw beoordeeld of Bouchra zelfstandig verder kan of dat de tbs-maatregel opnieuw moet worden verlengd. In deze podcast hoor je alles over de rechtszaak: