Streep door talloze evenementen: zo krijg jij je ticketgeld terug
Krijg jij je geld terug voor een kaartje van een evenement dat is afgelast vanwege de hitte? En wie betaalt de geboekte artiesten terug? De consumentenbond heeft vaker met dit bijltje gehakt en stelt de kaartjeskoper gerust. "Als een concert of festival wordt afgelast, dan heb je recht op teruggave van het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de kaarten. Ook de eventuele reserverings- en/of servicekosten moeten terugbetaald worden."
Niet alleen vrijdag regent het evenementen die niet doorgaan door de hitte. Ook zaterdag zijn al strepen gezet door verschillende activiteiten. "Ook als de organisator zich beroept op overmacht, moet het geld terugbetaald worden", zegt de consumentenbond. "Dat geldt niet voor andere al gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld een treinkaartje."
50.000 bezoekers
De grootste tegenvaller is waarschijnlijk het stadionconcert 'Bij ons in Brabant' in het Eindhovense Philips Stadion waar 50.000 bezoekers werden verwacht over twee dagen.
Een woordvoerder van 'Bij ons in Brabant' laat weten dat er geen plan lag voor dit scenario en dat ze nu druk aan het uitzoeken zijn wat de mogelijkheden zijn en hoe kaartjes en artiesten vergoed worden. "Misschien kunnen we het concert verplaatsen. Ook dat is een optie die bekeken wordt." Wie op die datum niet kan, moet volgens de consumentenbond ook zijn geld terugkrijgen.
Hitteplan
De organisatie van 'Bij ons in Brabant' had dag en nacht gewerkt aan een hitteplan, inclusief het huren van speciale vernevelkanonnen en gratis zonnebrand. Nu de gemeente Eindhoven de stekker eruit heeft getrokken ondanks deze maatregelen, staat de organisator sterk richting de verzekeringsmaatschappij om de geleden schade en kosten van de artiesten zoals Trijntje Oosterhuis en René Schuurmans te verhalen.
In Tilburg gaat vrijdag en zaterdag Spoorpark Live niet door. Hier werden 12.000 bezoekers verwacht. De kaartjes zijn verkocht via Ticketmaster. "Kopers hebben al bericht gekregen dat ze hun geld terugkrijgen", laat een woordvoerder van dit muziekfestival weten.
Onvoldoende
Of organisatoren verzekerd zijn voor de schade als hun evenement niet doorgaat, hangt helemaal af van hoe ze verzekerd zijn. Een gewone verzekering is niet voldoende. Er moet dan een extra dekking voor extreem weer meegenomen zijn. Tot vrijdag dachten we dan vooral aan storm en onweer, maar hitte valt ook onder extreem weer.
De organisatie van Spoorpark Live had vooraf uitgebreide hitte-maatregelen getroffen zoals gratis watertappunten, extra tenten voor schaduw en zonnebrandpalen. Omdat de gemeente Tilburg uiteindelijk de vergunning introk, voldoet dit aan de harde eisen van een evenementenverzekering. De organisatie kan de schade zoals de gages voor de artiesten hoogstwaarschijnlijk indienen bij hun verzekeraar.
Hoge premie
Niet alle activiteiten zijn verzekerd voor deze extreme omstandigheid. In de praktijk blijkt dat vooral kleine en minder professionele organisaties minder uitgebreid verzekerd zijn vanwege de hoge premies.