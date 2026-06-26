Streep door talloze evenementen: zo krijg jij je ticketgeld terug

Krijg jij je geld terug voor een kaartje van een evenement dat is afgelast vanwege de hitte? En wie betaalt de geboekte artiesten terug? De consumentenbond heeft vaker met dit bijltje gehakt en stelt de kaartjeskoper gerust. "Als een concert of festival wordt afgelast, dan heb je recht op teruggave van het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de kaarten. Ook de eventuele reserverings- en/of servicekosten moeten terugbetaald worden."

Niet alleen vrijdag regent het evenementen die niet doorgaan door de hitte. Ook zaterdag zijn al strepen gezet door verschillende activiteiten. "Ook als de organisator zich beroept op overmacht, moet het geld terugbetaald worden", zegt de consumentenbond. "Dat geldt niet voor andere al gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld een treinkaartje." 50.000 bezoekers

De grootste tegenvaller is waarschijnlijk het stadionconcert 'Bij ons in Brabant' in het Eindhovense Philips Stadion waar 50.000 bezoekers werden verwacht over twee dagen. Een woordvoerder van 'Bij ons in Brabant' laat weten dat er geen plan lag voor dit scenario en dat ze nu druk aan het uitzoeken zijn wat de mogelijkheden zijn en hoe kaartjes en artiesten vergoed worden. "Misschien kunnen we het concert verplaatsen. Ook dat is een optie die bekeken wordt." Wie op die datum niet kan, moet volgens de consumentenbond ook zijn geld terugkrijgen.