Hitteblog | Kermis Boxmeer weer geopend, waarschuwing voor code oranje

10:57

Er is verkoeling in aantocht. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Maar dit weekend blijft het nog even zweten.

De verkoeling komt maandag. Dan wordt het 25 tot 27 graden. "Er staat dan ook een verfrissende bries uit het noorden." Ook de nachten gaan vanaf dan wat koeler verlopen, met dank aan de noordenwind. "Dan koelt het af naar een graad of 14 's nachts, dat is een stuk draaglijker."

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