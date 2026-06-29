LIVE 112-nieuws | Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm | Man bedreigd met steekwapen en beroofd in Breda

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05:36 Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm De productie van een bedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son kwam afgelopen weekend stil te liggen na een inbraak waarbij koper was geprobeerd te stelen. Dat maakte de politie zondagnacht bekend. Lees verder