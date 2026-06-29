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LIVE 112-nieuws | Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm | Man bedreigd met steekwapen en beroofd in Breda
Vandaag om 05:36
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Liveblog
05:36
Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm
De productie van een bedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son kwam afgelopen weekend stil te liggen na een inbraak waarbij koper was geprobeerd te stelen. Dat maakte de politie zondagnacht bekend.
05:04
Man bedreigd met steekwapen en beroofd in Breda
Een man is zondagavond rond halftwaalf beroofd aan de Willemstraat in Breda. De dader bedreigde hem met een steekwapen en ging ervandoor met een horloge.
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