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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm | Man bedreigd met steekwapen en beroofd in Breda

Vandaag om 05:36

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:36

Productie bedrijf ligt stil na inbraak en koperdiefstal, schade enorm

De productie van een bedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son kwam afgelopen weekend stil te liggen na een inbraak waarbij koper was geprobeerd te stelen. Dat maakte de politie zondagnacht bekend. 

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05:04

Man bedreigd met steekwapen en beroofd in Breda

Een man is zondagavond rond halftwaalf beroofd aan de Willemstraat in Breda. De dader bedreigde hem met een steekwapen en ging ervandoor met een horloge. 

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