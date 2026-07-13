Toezichthouder mbo-school droeg zelf verkoper miljoenenpand aan

De Raad van Toezicht (RvT) van het ROC Ter Aa in Helmond heeft de toenmalige eigenaar van het pand in het Boscotondo-complex zelf met het schoolbestuur in contact gebracht. Dat meldt de toezichthouder in een statement. De miljoenendeal is om meerdere reden omstreden, onder meer vanwege de rol die de RvT speelde. Volgens een deskundige is de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Volgens de RvT zelf hebben ze 'gehandeld vanuit de beste intenties'.

De mbo-opleiding kocht vorig jaar het pand in het Boscotondo-complex in het centrum van Helmond voor vier miljoen euro. Dit deed bij sommigen de wenkbrauwen fronzen, omdat er in 2020 nog twee miljoen voor is betaald. Ook is de ondernemingsraad (OR) tegen de regels in niet in het proces betrokken, en heeft er geen taxatie van het pand plaatsgevonden. Deskundigen waren zeer kritisch over de gang van zaken. Onlangs meldde Omroep Brabant dat de voorzitter van de RvT, Philippe van Esch, ook voorzitter van Helmond Sport, betrokken was bij de onderhandelingen. Dit is ongebruikelijk en volgens deskundigen ook onwenselijk in zijn functie. Daarnaast is hij een bekende van de verkopende partij, de Helmondse onderneemster Winny Hoffmann. Volgens kenners wordt hiermee de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Kort na de berichtgeving vertrok Van Esch als voorzitter.

Evaluatie en taxatie

Vrijdag liet het College van Bestuur van Ter Aa al weten dat niet alles in het proces goed is gegaan. 'Hoewel de betrokkenen destijds hebben gehandeld met de beste intenties en vanuit de gezamenlijke ambitie om te investeren in toekomstbestendig onderwijs voor onze studenten, zien wij met de kennis van nu dat onderdelen van het proces anders hadden kunnen en moeten verlopen', zo viel er te lezen.

De RvT sluit zich maandag bij dat standpunt aan. Ze nemen de 'geconstateerde procesmatige tekortkomingen serieus', aldus de verklaring. Dat de zaak geëvalueerd wordt en er alsnog een taxatie van het pand wordt gedaan vinden ze een goed idee. RvT kwam met verkoper

Over het feit dat de voorzitter van de RvT aanschoof aan de onderhandelingstafel zegt de toezichthouder: 'De mate van betrokkenheid van de RvT bij de uitvoering is een van de punten die wordt meegenomen in de bredere, grondige evaluatie.' Nieuw is dat het de toezichthouder zelf was die de twee partijen bij elkaar heeft gebracht. 'De RvT heeft vanuit haar netwerk in het regionale bedrijfsleven, bijgedragen aan zowel het initiëren als het faciliteren van het contact tussen het CvB en de eigenaar van Boscotondo', zo lezen we.