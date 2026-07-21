Altena eist actie na sluiting Merwedebrug: 'Kom met oplossingen'
De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het gemeentebestuur vreest dat bedrijven, inwoners en weggebruikers nog jarenlang met de problemen blijven zitten. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) dringt aan op actie vanuit Den Haag. "Terugkijken heeft geen zin. We moeten nu vooruit."
Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel omdat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd gedacht. De nieuwe Merwedebrug wordt naar verwachting pas in 2031 opgeleverd.
Brief naar minister
Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft daarom een dringende brief gestuurd naar minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de gemeente leidt de afsluiting tot lange omrijroutes, hogere kosten voor bedrijven en extra verkeer op omliggende wegen. Vooral ondernemers worden volgens Altena hard geraakt. De minister noemde de afsluiting maandag een 'flinke tegenvaller' voor transportbedrijven en andere ondernemers.
"Veiligheid staat voor ons altijd op de eerste plaats", zegt wethouder Pieter Neven, die mobiliteit in zijn portefeuille heeft. "Wij begrijpen dan ook dat deze maatregel noodzakelijk is. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat ondernemers opnieuw de gevolgen dragen zonder duidelijk perspectief."
De gemeente wil dat het Rijk snel met een planning komt voor maatregelen die de overlast kunnen beperken. Ook moeten tijdelijke oplossingen en verkeersmaatregelen sneller worden onderzocht.
Zorgen om jarenlange overlast
De grootste zorg is dat de problemen niet binnen enkele weken zijn opgelost. De vervanging van de Merwedebrug staat pas voor 2031 gepland. "Dat betekent dat de regio, onze ondernemers en onze inwoners nog jaren te maken hebben met een structureel knelpunt", schrijft de gemeente aan de minister.
Altena zegt daarom begrip te hebben voor oproepen vanuit de transportsector om getroffen ondernemers financieel tegemoet te komen.
TLN: overheid heeft gefaald
Ook Transport en Logistiek Nederland maakt zich grote zorgen. Regiovoorzitter West Arjan Maat noemt de afsluiting een zware klap voor de sector. "Deze kwam als een donderslag bij heldere hemel." Volgens TLN lopen de extra kosten snel op door en schat de schade voor de sector op minimaal 1,5 miljoen euro per dag.
Maat is kritisch op de overheid, omdat de brug in 2016 ook al maanden dicht was voor vrachtverkeer. "Toen wisten we al dat het niet goed was. De kabinetten voorafgaand aan deze periode hebben gefaald. Er is te weinig geld vrijgemaakt voor onderhoud en nieuwe investeringen."
Nog steeds rijden er honderden vrachtwagens
Ondertussen blijft de praktijk weerbarstig. Omroep Brabant telde dinsdag in 45 minuten tijd 206 vrachtwagens die toch gebruikmaakten van de brug. Volgens TLN moeten chauffeurs dat niet doen. "Er is gewoon een veiligheidsissue. Veiligheid staat echt bovenaan."
Dat er nog altijd zoveel vrachtwagens over de brug rijden, komt mogelijk doordat er nog niet wordt gehandhaafd. Rijkswaterstaat maakte maandag bekend dat het die taak op zich neemt, maar verwacht dat het nog zo'n twee weken duurt voordat alles geregeld is. Eerst moeten onder meer camera's worden geplaatst en juridische stappen worden doorlopen.
Tegelijkertijd vindt Maat dat de aandacht nu vooral naar oplossingen moet gaan. "Ik roep de minister van Infrastructuur en de minister van Financiën dringend op om vanaf nu beleid te maken. Terugkijken heeft geen zin. We moeten nu vooruit. Ik hoop dat er veel meer budget vrijkomt, zodat we het probleem van de infrastructuur kunnen oplossen voor de komende jaren en de jaren daarna."
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