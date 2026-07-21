Altena eist actie na sluiting Merwedebrug: 'Kom met oplossingen'

De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het gemeentebestuur vreest dat bedrijven, inwoners en weggebruikers nog jarenlang met de problemen blijven zitten. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) dringt aan op actie vanuit Den Haag. "Terugkijken heeft geen zin. We moeten nu vooruit."

Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel omdat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd gedacht. De nieuwe Merwedebrug wordt naar verwachting pas in 2031 opgeleverd. Brief naar minister

Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft daarom een dringende brief gestuurd naar minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de gemeente leidt de afsluiting tot lange omrijroutes, hogere kosten voor bedrijven en extra verkeer op omliggende wegen. Vooral ondernemers worden volgens Altena hard geraakt. De minister noemde de afsluiting maandag een 'flinke tegenvaller' voor transportbedrijven en andere ondernemers. "Veiligheid staat voor ons altijd op de eerste plaats", zegt wethouder Pieter Neven, die mobiliteit in zijn portefeuille heeft. "Wij begrijpen dan ook dat deze maatregel noodzakelijk is. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat ondernemers opnieuw de gevolgen dragen zonder duidelijk perspectief." De gemeente wil dat het Rijk snel met een planning komt voor maatregelen die de overlast kunnen beperken. Ook moeten tijdelijke oplossingen en verkeersmaatregelen sneller worden onderzocht.