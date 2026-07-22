Hogere straf voor Lidwina S. die Esmee (14) doodreed met vuilniswagen

Lidwina S. (42) uit Nijmegen is donderdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk, voor het doodrijden van de 14-jarige Esmee in Sint Anthonis eind 2024. S. krijgt ook een bijzonder lange proeftijd opgelegd van tien jaar, waarin ze verplicht zal worden behandeld, geen alcohol of drugs mag gebruiken en niet mag rijden.

Esmee ging op 19 december 2024 vroeg naar school en kwam Lidwina in haar vuilniswagen tegen op de kruising van het Rondveld en de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis. Lidwina had de avond ervoor een lijntje amfetamine, ofwel speed, gesnoven en reed achter Esmee aan richting de kruising. Lidwina zag Esmee over het hoofd en reed over haar heen toen ze rechtsaf sloeg. Lidwina reed door, omdat ze niets gemerkt had, zo verklaarde ze. Later die ochtend werd ze door de politie alsnog aangehouden. OM wilde tbs

Justitie eiste twee weken geleden al dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat Lidwina S. nog meer slachtoffers maakt. De rechtbank zag vorig jaar af van het opleggen van een tbs-maatregel, maar daartegen ging het Openbaar Ministerie in beroep. Lidwina heeft te veel persoonlijkheidsstoornissen en problemen met drugs om onbehandeld rond te blijven lopen. Lidwina heeft al een strafblad van 23 pagina's en de lijst met alleen de verkeerszaken, zoals de advocaat-generaal die tijdens het hoger beroep op 8 juli opsomde, was al bijzonder lang. Stuitend, noemde hij deze lijst met rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en nog veel meer. En steeds kwam Lidwina er goed mee weg, zo werd wel duidelijk. Ze kreeg taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen, maar overtrad de voorwaarden tijdens de proeftijd vaker wel dan niet. Ze kreeg eerder van de rechtbank twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, en ambulante behandeling gedurende een proeftijd van twee jaar. Het gerechtshof vindt ook dat die straf hoger moet en vindt ook dat er behalve een hogere voorwaardelijke celstraf veel meer voorwaarden moeten worden opgelegd voor een veel langere periode.

De celstraf van een jaar heeft Lidwina inmiddels al uitgezeten en het gerechtshof vindt het beter dat zij haar leven weer kan opbouwen. Ze is sinds eind december weer vrij en heeft inmiddels een baantje. Ook houdt ze zich strikt aan de eerder opgelegde voorwaarden. Langere straf en tien jaar toezicht

Het hof vindt tbs met voorwaarden niet nodig nu er een extra lange proeftijd van tien jaar wordt opgelegd. In die tijd staat ze voortdurend onder controle van de reclassering. Als ze wordt betrapt op drinken, drugsgebruik of rijden, moet ze alsnog de voorwaardelijke celstraf van twee jaar uitzitten. In de lange proeftijd zal ze ook verplichte behandelingen moeten ondergaan. Luister ook naar de podcast over deze zaak:

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Het hof rekent het Lidwina zwaar aan dat ze speed had gebruikt en daar ook niet eerlijk over was. Het gerechtshof oordeelt, net als de rechtbank, dat het verhaal dat de amfetamine door collega’s in haar koffie is gedaan ongeloofwaardig is. Bij de politie vertelde Lidwina dat ze de avond ervoor zelf een lijntje had gesnoven. En toch is ze de volgende ochtend onder invloed in een grote vuilniswagen gestapt, ziet het hof. Het feit dat ze de 14-jarige Esmee niet zag, ondanks dat ze honderden meters vrij zicht had, wijt het hof dan ook aan dat drugsgebruik. Voor het leven getekend

Door dit gedrag maakte Lidwina een einde aan het jonge leven van Esmee, schrijft het hof in het vonnis. "Ze heeft Esmee op gruwelijke wijze het leven ontnomen en haar familie onherstelbaar leed aangedaan. Zij zijn voor het leven getekend." Het gerechtshof hoopt met de hogere straf en de veel strengere voorwaarden nieuwe ongelukken te voorkomen. Eerder kroop ze gewoon weer achter het stuur na een taakstraf of voorwaardelijke celstraf. Het hof hoopt dat deze flinke straf wel het gewenste effect heeft.