Justitie wil alsnog tbs voor vrouw die Esmee (14) doodreed met vuilniswagen

Justitie wil per se dat Lidwina S. (42) uit Nijmegen tbs krijgt na het doodrijden van de 14-jarige Esmee in Sint Anthonis eind 2024. Dat bleek woensdag tijdens het hoger beroep in deze zaak. Volgens de advocaat-generaal moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat Lidwina S. nog meer slachtoffers maakt. De rechtbank zag vorig jaar af van het opleggen van een tbs-maatregel, maar daartegen ging het Openbaar Ministerie in beroep.

Lidwina heeft een strafblad van 23 pagina's en de lijst met alleen de verkeerszaken, zoals de advocaat-generaal die opsomde, was al bijzonder lang. Stuitend, noemde hij deze lijst met rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. En steeds kwam Lidwina er goed mee weg, zo werd wel duidelijk. Ze kreeg taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen en overtrad de voorwaarden tijdens de proeftijd vaker wel dan niet. Het hoger beroep ging dan ook vooral over de vraag hoe deze vrouw te stoppen is. En een celstraf is daarvoor volgens justitie niet de oplossing, maar een levenslang traject met maatregelen wel.

De advocaat-generaal eiste een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, maar die heeft Lidwina inmiddels al uitgezeten. Daarnaast wil hij dat Lidwina tbs met voorwaarden krijgt en daarna onder toezicht wordt geplaatst. Ook mag ze wat justitie betreft vijf jaar niet rijden. Fatale ochtend in Sint Anthonis

Het ongeluk op 19 december 2024, waarbij de 14-jarige Esmee om het leven kwam, moet echt dé druppel zijn, vond de advocaat-generaal. Lidwina heeft te veel persoonlijkheidsstoornissen en problemen met drugs om onbehandeld rond te blijven lopen. Esmee ging die donkere decemberochtend vroeg naar school en kwam Lidwina in haar vuilniswagen tegen op de kruising van het Rondveld en de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis. Lidwina had de avond ervoor een lijntje amfetamine, ofwel speed, gesnoven en reed achter Esmee aan richting de kruising. Lidwina zag Esmee over het hoofd en reed over haar heen toen ze rechtsaf sloeg.

De grootste discussie in het hoger beroep was of Lidwina Esmee had moeten zien. De raadsheren en de advocaat-generaal vonden van wel. Lidwina had honderden meters lang zicht op de fietsende Esmee en had haar felle rode achterlicht moeten zien. Ook had ze haar kunnen zien in het licht van de straatlantaarns. Een automobilist achter de vuilniswagen had haar namelijk wel gezien. Ook vond de advocaat-generaal dat het Lidwina te verwijten valt dat ze is doorgereden na het ongeluk. Uit een reconstructie van de politie bleek namelijk dat ze moet hebben gevoeld dat ze over een fiets heenreed.

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Verschillende stoornissen

Lidwina bleef maar in bochten draaien dat ze Esmee écht niet had gezien, maar snapte niet dat de raadsheren graag wilden horen dat ze haar wél had moeten zien. En daar zit bij Lidwina S. ook wel het probleem. Ze heeft verschillende stoornissen en moeite om naar zichzelf te kijken, zo zien deskundigen. Een andere discussie ging bijvoorbeeld over haar drugsgebruik. Lidwina zegt dat een van de chauffeurs ’s morgens amfetamine in haar koffie moet hebben gedaan, omdat ze dat zelf niet heeft gebruikt. Maar de rechtbank vond dat al een ‘kulverhaal’, zeker omdat Lidwina een dag na het ongeluk twee keer heeft verklaard dat ze wel de avond ervoor drugs had gebruikt. De hele zaak werd ook uitgebreid besproken in onze podcast:

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