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LIVE 112-nieuws | Mogelijk schoten gelost in Sint Willebrord, politie doet onderzoek

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Redactie

Liveblog

05:42

Mogelijk schoten gelost in Sint Willebrord, politie doet onderzoek

Woensdagavond is aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord mogelijk geschoten na een aanrijding. Het is niet bekend of daarbij iemand gewond is geraakt.

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