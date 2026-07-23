Advertentie
LIVE 112-nieuws | Mogelijk schoten gelost in Sint Willebrord, politie doet onderzoek
Vandaag om 05:42
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:42
Mogelijk schoten gelost in Sint Willebrord, politie doet onderzoek
Woensdagavond is aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord mogelijk geschoten na een aanrijding. Het is niet bekend of daarbij iemand gewond is geraakt.
Advertentie
Advertentie