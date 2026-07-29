Deze 5 nachten in augustus gaat er helemaal geen verkeer over Merwedebrug

Weggebruikers moeten in augustus rekening houden met meerdere afsluitingen van de Merwedebrug in de A27. Door onderhoud aan de brugklep gaat de brug vijf nachten helemaal dicht. Niet alleen vrachtwagens mogen er dan niet overheen, ook auto's en fietsers moeten omrijden.

Weggebruikers worden omgeleid via onder meer de A59, A16 en A15 en moeten rekening houden met extra reistijd. Voor lokaal verkeer blijft de Keizersveerbrug beschikbaar, al is op- en afrit Avelingen tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden is de A27 in beide richtingen deels afgesloten. Verkeer richting Breda kan niet rijden tussen knooppunt Gorinchem en afrit Werkendam. Richting Utrecht is de snelweg dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

Ook fietsers en voetgangers ondervinden hinder. Zij kunnen tijdens de afsluitingen gebruikmaken van de veerdienst van Riveer, die extra afvaarten inzet om reizigers de rivier over te zetten.

Problemen stapelen zich op rond Merwedebrug

De Merwedebrug op de A27 houdt de regio al weken bezig. Rijkswaterstaat besloot half juli dat vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet langer over de brug mogen rijden. Uit onderzoek bleek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan eerder werd gedacht. Om de veiligheid van de brug te waarborgen, werd zwaar verkeer van de brug geweerd.

Dat leidde meteen tot problemen. Ondanks het verbod reden in de eerste dagen nog veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat en de politie waren toen nog in overleg over de handhaving. Pas later werd besloten camera's te plaatsen, zodat vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren een boete van 500 euro kunnen krijgen.

Voor transportbedrijven heeft de maatregel grote gevolgen. Vrachtwagens moeten omrijden via onder meer de A15, A16, A59 en A2. Dat zorgt voor langere reistijden, hogere brandstofkosten en extra personeelskosten. Transportbedrijf Swijnenburg uit Werkendam schatte de extra kosten eerder op tussen de 5.000 en 10.000 euro per week. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) becijferde de schade voor de sector zelfs op ongeveer 1,5 miljoen euro per dag.

De huidige problemen zijn niet nieuw. Ook in 2016 werd de Merwedebrug maandenlang afgesloten voor vrachtverkeer nadat scheurtjes waren ontdekt in de constructie. Inmiddels werkt Rijkswaterstaat aan de bouw van nieuwe bruggen over de Boven-Merwede, maar die zijn naar verwachting pas vanaf 2031 klaar.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.