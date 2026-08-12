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LIVE 112-nieuws | Populaire zwemvijver De Mosten tijdelijk gesloten vanwege blauwalg | Auto op zijn kant tegen geluidswal langs A50, bestuurder spoorloos
Vandaag om 09:24
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:24
Populaire zwemvijver De Mosten tijdelijk gesloten vanwege blauwalg
In de zwemvijver van recreatiegebied De Mosten in het Belgische Hoogstraten mag vanaf woensdag niet meer gezwommen worden. Er zit blauwalg in het water. De zwemplas net over de grens is een populaire bestemming voor Brabanders die verkoeling zoeken.
06:53
Auto op zijn kant tegen geluidswal langs A50, bestuurder spoorloos
Een automobilist is dinsdagnacht op de A50 bij Veghel van de weg geraakt en tegen een geluidswal tot stilstand gekomen. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, was er niemand meer bij de auto te bekennen.
06:16
Weer huurscooter in brand in de Bredase wijk Heuvel
Opnieuw is in de Bredase wijk Heuvel een huurscooter verwoest door brand. De scooter stond dinsdagnacht geparkeerd tegen een muurtje aan de Dr. Struyckenstraat. Planten van een aangrenzende tuin vatte ook vlam. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.
06:01
Auto's verwoest door brand in Breda, politie sluit brandstichting niet uit
Twee geparkeerde auto's stonden dinsdagnacht in lichterlaaie aan de Rombout Keldermansstraat in Breda. De politie sluit brandstichting niet uit en doet verder onderzoek naar de oorzaak.
05:34
Vrouw gereanimeerd na grote woningbrand Etten-Leur
Een vrouw is dinsdagnacht gereanimeerd nadat de brandweer haar van de zolder had gehaald bij een grote woningbrand aan de Hubertuslaan in Etten-Leur. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
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