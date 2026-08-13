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LIVE 112-nieuws | Duizenden euro's en joints: achtervolging leidt tot huiszoeking in Helmond | Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne
Vandaag om 07:02
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Liveblog
07:02
Duizenden euro's en joints: achtervolging leidt tot huiszoeking in Helmond
De bestuurder van een Witte Golf maakte het woensdagmiddag wel heel bont op de Rijpelbaan in Helmond. De man haalde meerdere voertuigen in over een dubbel doorgetrokken streep. De dollemansrit leidde tot een achtervolging door agenten en tot een huiszoeking. Bij de verdachte waar meerdere verboden middelen werden gevonden.
06:26
Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne
Een man en vrouw zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Raktseweg in Deurne. De weg lag na de crash bezaaid met brokstukken van de auto.
06:05
Flink stuk berm in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden
Zo'n 100 vierkante meter berm is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden. Door de droogte spreidde het vuur zich snel uit.
05:59
Brand in stuk bos in Zeeland met hoge druk geblust
Een stuk bos van ongeveer 50 vierkante meter is woensdag tegen middernacht uitgebrand aan de Heihorst in Zeeland. De brand is met stralen hoge druk geblust.
05:45
Accu ontploft en veroorzaakt brand in huis in Gemert, bewoners op tijd weg
In een huis aan de P.C. Hooftstraat in Gemert is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de badkamer. Volgens de bewoners was er iets mis met een accu die later ontplofte. De vijf bewoners hebben het huis op tijd kunnen verlaten.
05:33
Huis onbewoonbaar na uitslaande brand op zolder in Oosterhout
Een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder. De buren moesten hun huis in de nacht van woensdag op donderdag ook verlaten door het oplaaiende vuur.
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