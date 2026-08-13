Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Duizenden euro's en joints: achtervolging leidt tot huiszoeking in Helmond | Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne

Vandaag om 07:02

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:02

Duizenden euro's en joints: achtervolging leidt tot huiszoeking in Helmond

De bestuurder van een Witte Golf maakte het woensdagmiddag wel heel bont op de Rijpelbaan in Helmond. De man haalde meerdere voertuigen in over een dubbel doorgetrokken streep. De dollemansrit leidde tot een achtervolging door agenten en tot een huiszoeking. Bij de verdachte waar meerdere verboden middelen werden gevonden.

Lees verder

06:26

Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne

Een man en vrouw zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Raktseweg in Deurne. De weg lag na de crash bezaaid met brokstukken van de auto.

Lees verder

06:05

Flink stuk berm in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden

Zo'n 100 vierkante meter berm is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan op de A50 bij Uden. Door de droogte spreidde het vuur zich snel uit.

Lees verder

05:59

Brand in stuk bos in Zeeland met hoge druk geblust

Een stuk bos van ongeveer 50 vierkante meter is woensdag tegen middernacht uitgebrand aan de Heihorst in Zeeland. De brand is met stralen hoge druk geblust.

Lees verder

05:45

Accu ontploft en veroorzaakt brand in huis in Gemert, bewoners op tijd weg

In een huis aan de P.C. Hooftstraat in Gemert is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de badkamer. Volgens de bewoners was er iets mis met een accu die later ontplofte. De vijf bewoners hebben het huis op tijd kunnen verlaten.

Lees verder

05:33

Huis onbewoonbaar na uitslaande brand op zolder in Oosterhout

Een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder. De buren moesten hun huis in de nacht van woensdag op donderdag ook verlaten door het oplaaiende vuur.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.