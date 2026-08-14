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LIVEBLOG

LIVE | Boerenprotest en debat: eerste boeren arriveren bij provinciehuis

Vandaag om 07:07 • Aangepast vandaag om 08:01
De eerste trekkers komen aan (Foto: Omroep Brabant)
De eerste trekkers komen aan (Foto: Omroep Brabant)

Vandaag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. Er is een groot protest  aangekondigd. In dit liveblog volg je de laatste ontwikkelingen. Over het debat in het provinciehuis, en de protesten.
 

Profielfoto van Wim Heesterbeek
Geschreven door
Wim Heesterbeek

Liveblog

07:56

Twee podia opgebouwd

Twee podia bij het boerenprotest (Foto: Omroep Brabant).
Twee podia bij het boerenprotest (Foto: Omroep Brabant).
07:40

Zo'n 30 trekkers aangekomen bij provinciehuis

Ongeveer dertig tractoren zijn vrijdagochtend rond half acht aangekomen in Den Bosch. 

De tractoren reden langzaam over de A59 bij Vlijmen, maar andere voertuigen konden zonder problemen inhalen, aldus een verslaggever.

Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De voorste tractor heeft een bord met de tekst "Haagse stront steelt onze grond". De colonne wordt niet begeleid door de politie.

07:37

De eerste boeren arriveren in Den Bosch

Trekker met bord (Foto: Omroep Brabant)
Trekker met bord (Foto: Omroep Brabant)
07:30

Rob Jetten sprak met kippenboer over intrekken vergunningen: 'Grote impact'

Premier Rob Jetten heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Veldhoven, waar hij sprak met een aantal boeren uit de regio. Daar was ook een van de pluimveehouders bij van wie de vergunning misschien wordt ingetrokken.

Met de het debat en de boerenprotesten van vrijdag in het vooruitzicht, ging hij dan ook niet voorbij aan de zorgen van de boeren. "De menselijke kant moeten we niet vergeten."

07:26

Eerste voorbereidingen worden getroffen

Protestborden bij het provinciehuis (Foto: Omroep Brabant)
Protestborden bij het provinciehuis (Foto: Omroep Brabant)
07:26

Debat en protesten live te bekijken

Het debat in het provinciehuis begint om 09.30 uur. Je kunt het hier live volgen. 

Beelden van de situatie buiten het provinciehuis zijn hier live te bekijken.

07:17

Politie gaat tractors op snelweg niet tegenhouden

De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant. 

Een woordvoerder geeft aan dat de politie "trekkers en landbouwvoertuigen" die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet zal dulden.

07:14

2500 boeren verwacht, extra drinkwater door hitte

Boerenbelangenorganisaties houden rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen. Dat liet een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten.

Vanwege de hitte wordt buiten bij het provinciehuis voor extra drinkwater gezorgd
 

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