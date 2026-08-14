LIVE | Boerenprotest en debat: eerste boeren arriveren bij provinciehuis
Vandaag debatteren Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. Er is een groot protest aangekondigd. In dit liveblog volg je de laatste ontwikkelingen. Over het debat in het provinciehuis, en de protesten.
Liveblog
Twee podia opgebouwd
Zo'n 30 trekkers aangekomen bij provinciehuis
Ongeveer dertig tractoren zijn vrijdagochtend rond half acht aangekomen in Den Bosch.
De tractoren reden langzaam over de A59 bij Vlijmen, maar andere voertuigen konden zonder problemen inhalen, aldus een verslaggever.
Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De voorste tractor heeft een bord met de tekst "Haagse stront steelt onze grond". De colonne wordt niet begeleid door de politie.
De eerste boeren arriveren in Den Bosch
Rob Jetten sprak met kippenboer over intrekken vergunningen: 'Grote impact'
Premier Rob Jetten heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Veldhoven, waar hij sprak met een aantal boeren uit de regio. Daar was ook een van de pluimveehouders bij van wie de vergunning misschien wordt ingetrokken.
Met de het debat en de boerenprotesten van vrijdag in het vooruitzicht, ging hij dan ook niet voorbij aan de zorgen van de boeren. "De menselijke kant moeten we niet vergeten."
Eerste voorbereidingen worden getroffen
Debat en protesten live te bekijken
Politie gaat tractors op snelweg niet tegenhouden
De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant.
Een woordvoerder geeft aan dat de politie "trekkers en landbouwvoertuigen" die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet zal dulden.
2500 boeren verwacht, extra drinkwater door hitte
Boerenbelangenorganisaties houden rekening met ongeveer 2500 boeren die naar het provinciehuis in Den Bosch komen. Dat liet een van de organisaties, de ZLTO, donderdag weten.
Vanwege de hitte wordt buiten bij het provinciehuis voor extra drinkwater gezorgd.