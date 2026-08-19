Maarten van der Weijden wil donderdag tóch weer verder met zijn zwemtocht

Maarten van der Weijden wil donderdag verder met zijn 22-stedentocht. De zwemmer uit Vught kon woensdag niet meer verder zwemmen. Hij werd misselijk wakker en moest overgeven, vertelt hij in een video op Instagram. Na overleg met een arts en zijn coaches besloot hij te stoppen, maar hij hoopt nu toch weer verder te gaan.

Met zijn 'langste zwemtocht tot nu toe' zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen in zijn woonplaats Vught.

Van der Weijden zou woensdag naar Waalwijk zwemmen. Dat gaat hij nu donderdagochtend proberen. Het oorspronkelijke plan was om zaterdag aan te komen bij het Prinses Máxima Centrum. Wanneer hij nu daar aankomt is nog niet duidelijk.

Andere uitdagingen

Het is overigens niet de eerste extreme uitdaging die Van der Weijden aangaat. Zo zwom hij al eens 32 uur tegen de stroom in en deed hij eerder een Elfstedenzwemtocht en een Elfstedentriatlon. Deze zwemactie is volgens hem zijn laatste.