Bemanning blusheli's Gilze-Rijen persoonlijk bedankt door Eurocommissaris

Branden blussen met een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht is niet zomaar wat water gooien en wegwezen. Ondanks hun enorme ervaring lopen de blusteams soms tegen onverwachte dingen aan, zoals pas nog in de Belgische Ardennen. "Iedereen was overdonderd door het vuur", zegt een van de brandweermensen terugkijkend.

Woensdag deelden helikoptervliegers, grondpersoneel en brandweermensen hun verhaal op vliegbasis Gilze-Rijen. Ze kregen bezoek van twee hoofdrolspelers die gaan over veiligheid: minister David van Weel en Eurocommissaris Hadja Lahbib. 'Vijand'

De kantine van het 298-Squadron is volgestroomd met luchtmachtmilitairen in camouflagepak en brandweermannen en -vrouwen in het bekende zwart-rode uniform. De brandweermensen zijn natuurbrandspecialisten uit het hele land.

Groepsfoto van brandweer en luchtmacht voor de 'blusheli' (foto: Willem-Jan Joachems).

Dit zijn de teams die fikkende bosgebieden 'aanvallen'. "Het is een vijand waartegen je kan vechten", benadrukt een brandweerman. Hij is een van de brandweermensen die aan boord springt van een blusheli van de Luchtmacht om aanwijzingen te geven aan de militaire crew: links, rechts, lager. Een collega met radio 'stuurt' mee op de grond.

Waterzak

De 'vijand' bestrijden ze met een knaloranje waterzak, de bambi-bucket. Die hangt onderaan de Chinook-helikopter van het 298-Squadron op Gilze-Rijen. 7600 liter kan erin. Ze kwamen volop in beeld de voorbije maanden. En vroeg in het jaar al. Eind april vlogen ze naar 't Harde, twee Chinooks en een Cougar. De bosbrand tussen Budel en Weert volgde, die bij het Limburgse Oostrum, een duinbrand bij Ouddorp en dagenlang blussen in de Belgische Ardennen. Ramp

"Ik ben vooral hier om mijn dank te tonen voor die inzet", zegt Eurocommissaris Hadja Lahbib. Zij is namens de Europese Unie belast met crisisbeheer. Toen de enorme brand uitbrak in de Belgische Ardennen ging een hulpoproep uit naar de buurlanden. "Jullie waren de eersten die reageerden", zegt ze tegen de aanwezige professionals van de luchtmacht en brandweer. "Ik was gisteren nog in de Ardennen. Het is een ramp."

De uitgevouwen Bambi-bucket op vliegbasis Gilze-Rijen (foto: Willem-Jan Joachems).

Op Gilze-Rijen nemen nemen ze haar woorden van dank trots in ontvangst. "Wij willen helpen", reageert squadroncommandant Sander. "Maar de oostflank (van de NAVO) is nu onze primaire taak. Helpen met brandbestrijding is ook een taak. Het is één grote machine die dit doet: met brandweer, brandstof en militairen." Problemen

Hoe je bij zo'n Ardennenbrand soms wat moet improviseren legt een van de militairen vervolgens uit. "De coördinatie ging best goed. We moesten kijken waar we pasten in het systeem. Maar dat systeem was er niet." Zo ontbrak het op de eerste dag aan brandstof voor de heli. Maar de Duitsers sprongen snel bij. De Gelderse brandweerman Christaan Veldhausz moest ook wat hobbels nemen. "We liepen tegen taalproblemen aan. Ze spraken Duits, Frans, soms wat Engels. De Belgische politie vertaalde. En de een zegt dit, de ander dat." En intussen gingen ze gezamenlijk het inferno te lijf. "Iedereen was overdonderd door het vuur", zegt Veldhausz. Hij organiseert de blusheli's in ons land. Bij iedere inzet leren ze wel weer iets: "Samen blussen, is samen leren." Militairen en brandweermensen hebben 'dit seizoen' soms wel diep moeten gaan. Veldhausz was net terug van vakantie toen hij werd opgeroepen: "Maar niemand klaagt, het is mooi om te doen."

Documentaireserie ‘Bosbrand in Brabant’ (2023) In Bosbrand in Brabant wordt een team gevolgd tijdens trainingen en de branden die ze bestrijden. De serie gaat over de gevaren van de natuurbranden. De serie is gratis en zonder account te bekijken op streamingdienst Brabant+. Het onderwerp is actueel. Europa werd in 2026 geteisterd door natuurbranden, vaak met enorme gevolgen zoals massa-evacuaties. Nederland assisteerde in het buitenland maar kreeg ook zelf steun. Bij de grote bosbrand in Oirschot in het voorjaar kwamen Duitse en Franse brandweerlieden helpen.