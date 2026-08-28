Inbraakpoging bij brandweerkazerne in Waalre: dit keer lijkt het niet raak

Bij de brandweerkazerne in Waalre is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De politie laat vrijdagochtend weten dat het er op lijkt dat de inbrekers niets buit hebben gemaakt.

Het lijkt er volgens de politie op dat de inbrekers wel binnen zijn geweest en de luiken geopend hebben, maar niets hebben meegenomen. "Maar ongetwijfeld zal de brandweer dat bij daglicht nog een keer goed checken", zegt een politiewoordvoerder. Een ruit was ingeslagen. Daarvoor is een noodruit geplaatst.

Politie denkt aan bende

Brandweerkazernes in Brabant worden al maandag geteisterd door inbraken. Half augustus sloegen dieven nog toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Ravenstein, Berghem en Geffen en in juni nog bij een kazerne in Haps. In Haps en Geffen was dat al zeker de tweede keer dit jaar.

De politie gaf eerder aan te vermoeden dat de inbraakgolf het werk is van een criminele bende die uit is op zwaar brandweergereedschap. De spullen worden vervolgens door dieven gebruikt om bijvoorbeeld inbraken te plegen. Of de vermoedelijke bende bestaat uit één of meerdere groepen, wist de politie toen nog niet.