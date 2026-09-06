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LIVE 112-nieuws | Baldadige jongeren zorgen voor overlast bij school in Vught | Grote hoeveelheid lachgas gevonden, pakketten werden net overgeladen
Vandaag om 07:30
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Liveblog
07:30
Baldadige jongeren zorgen voor overlast bij school in Vught
Baldadige jongeren hebben zaterdagavond rond acht uur aan de Koninginnelaan in Vught voor overlast gezorgd. Dit zowel op het fietspad als op het plein bij de school daar. Een autoband werd op het fietspad achtergelaten en er werden spullen verplaatst.
07:00
Grote hoeveelheid lachgas gevonden, pakketten werden net overgeladen
In twee auto's in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond laat een grote hoeveelheid lachgas gevonden. Bij de politie kwam een melding binnen van een verdachte situatie: pakketjes werden van de ene auto in een andere geladen.
06:20
Automobilist rijdt tankzuil omver, andere man weet net op tijd weg te komen
Een automobilist heeft zaterdagavond laat een grote ravage veroorzaakt bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. De man reed een complete zuil waar je kunt tanken omver. Een andere man die op dat moment bij die zuil stond om te tanken zag de auto aankomen en kon op tijd weg springen.
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