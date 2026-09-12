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LIVE 112-nieuws | Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Breda | Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:26
Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Breda
Een scooter en een auto zijn vrijdagnacht op elkaar gebotst op de Haagweg in Breda. De bestuurder van de scooter raakte daarbij gewond.
06:22
Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk
Bij een boerderij aan de Zeelandsedreef in Schaijk is vrijdagavond gevaarlijk gas vrijgekomen. Rond een kuil op het terrein hing een opvallende oranje damp.
06:12
Auto uitgebrand op straat in Kaatsheuvel
Een auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Driestapelenstoel in Kaatsheuvel. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging.
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