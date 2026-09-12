LIVE 112-nieuws | Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Breda | Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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06:26 Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Breda Een scooter en een auto zijn vrijdagnacht op elkaar gebotst op de Haagweg in Breda. De bestuurder van de scooter raakte daarbij gewond. Lees verder

06:22 Gevaarlijk gas vrijgekomen bij boerderij in Schaijk Bij een boerderij aan de Zeelandsedreef in Schaijk is vrijdagavond gevaarlijk gas vrijgekomen. Rond een kuil op het terrein hing een opvallende oranje damp. Lees verder