Het Land van Ooit: hoe het sprookje in een nachtmerrie veranderde

Het markante roze kasteel is al lang niet meer roze en ook het landgoed in Drunen doet aan bijna niets meer herinneren aan het Land van Ooit. Dit weekend was het publiek weer welkom op het terrein voor Open Monumentendag. Maar wat was ook alweer het verhaal van het Land van Ooit?

Marc Taminiau ontwikkelde het plan voor een pretpark waar de sprookjessfeer een belangrijke rol moest spelen. Als exploitatiedirecteur van de Efteling miste Taminiau daar de sprookjessfeer steeds meer door de opkomende achtbanen. Kinderen de baas

In 1989 was het zover. Vlak langs de A59 bij Nieuwkuijk creëerde Taminiau zijn sprookjesland. Het land 'waar kinderen de baas zijn'. Met een eigen bevolking, de Ooiters. Met eigen geld (de Ooitsent) en groet (tot Ooit!). Bezoekers konden een 'visum' kopen waardoor ze als Anderslanders toegang kregen tot het Land van Ooit. Aanvankelijk trok het themapark veel bezoekers, maar na tien jaar liepen de aantallen langzaam terug. Vernieuwingen verliepen traag 'door de ambtelijke molen', volgens Taminau. Het park verloor langzaam haar glans. De kritiek van de gemeente en omwonenden over onder meer het roze kasteel op het park werd ook steeds luider.

Het roze kasteel met de versteende soldaten in de hofvijver (foto: archief)

Verloederd

Door minder bezoekers en minder aandacht van Taminiau verloederde het park. Taminiau was ondertussen een soortgelijk pretpark in België gestart, maar dat werd een groot financieel fiasco. In 2007 was het afgelopen: het Land van Ooit ging failliet. Alles wat in negentien jaar zakelijk was opgebouwd, was weg.

De gemeente Heusden kocht het park voor vijftien miljoen euro. De gemeente investeerde nog eens miljoenen in het nieuwe uiterlijk van het kasteel, de natuur en wandelpaden. Het kasteel staat er nog steeds, maar het roze heeft plaatsgemaakt voor de originele steentinten. Ook herinneren een poort en de versteende soldaten in het water aan het Land van Ooit.

Het kasteel is al even niet meer roze.

Met verlies verkocht

Het terrein van het voormalige Land van Ooit werd na jaren leuren door de gemeente in 2022 met verlies verkocht aan een gebiedsontwikkelaar, die er een groene woonwijk inclusief medische campus van wilde maken. Eind 2025 werden de eerste woningen opgeleverd. 124 appartementen zijn al verkocht, maar worden nog gebouwd. Ondernemer Dirk Lips kocht het kasteel. In september 2025 opende hij daar een hotel, vergaderplek en restaurant onder de noemer Kasteel Steenenburg. Begin dit jaar werden de beroemde soldaten nog uit de vijver gehaald, want een groep vrijwilligers gaat ze restaureren. Het voormalige Land van Ooit heeft dus weer toekomst. Alleen zijn volwassenen weer de baas en worden sprookjes alleen nog voorgelezen voor het slapengaan. Bekijk hier beelden uit maart 2008, toen de complete inboedel van het park na de verkoop werd geveild: